В Барнауле продают роскошный коттедж с интерьером из 90-х за 60 миллионов рублей

В доме расположены 4 спальни, две кухни, гардеробная, сауна, солевая комната, гостиные, комната под домашний кинотеатр.
На участке в 17 соток выполнен ландшафтный дизайн, есть детская площадка, плодоносящий сад, зона барбекю.
«В доме выполнен дорогой, качественный ремонт, камин на дровах. Многоуровневые потолки, итальянский кафель, достойная сантехника, отделочные материалы достойного уровня», — пишет хозяин особняка.
Отдельно построен дом для отдыха с баней, бассейном и кухней. Также есть два гаража, в которых можно разместить пять автомобилей.
В качестве дополнительных преимуществ хозяева указали охрану, «отличных соседей», близкое расположение к центру города. «Дом реально классный!» — уверяют владельцы будущих жильцов.