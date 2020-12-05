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Недвижимость

В Барнауле продают роскошный коттедж с интерьером из 90-х за 60 миллионов рублей

В Центральном районе Барнаула продают трехэтажный коттедж с прилегающей территорией в 17 соток. Дом построили в 2008 году. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

В Барнауле продают коттедж за 60 млн рублей
В Барнауле продают коттедж за 60 млн рублей
avito.ru

В доме расположены 4 спальни, две кухни, гардеробная, сауна, солевая комната, гостиные, комната под домашний кинотеатр.

На участке в 17 соток выполнен ландшафтный дизайн, есть детская площадка, плодоносящий сад, зона барбекю.

«В доме выполнен дорогой, качественный ремонт, камин на дровах. Многоуровневые потолки, итальянский кафель, достойная сантехника, отделочные материалы достойного уровня», — пишет хозяин особняка.

Отдельно построен дом для отдыха с баней, бассейном и кухней. Также есть два гаража, в которых можно разместить пять автомобилей.

В качестве дополнительных преимуществ хозяева указали охрану, «отличных соседей», близкое расположение к центру города. «Дом реально классный!» — уверяют владельцы будущих жильцов.

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