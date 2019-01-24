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Недвижимость
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В Алтайском крае продают сразу две «музыкальные» квартиры

В Барнауле и Рубцовске выставили на продажу две квартиры с музыкальными студиями, пишет Алтайский портал недвижимости.

В Алтайском крае продают сразу две "музыкальные" квартиры.
В Алтайском крае продают сразу две "музыкальные" квартиры.
altayrealt.ru

Первая квартира — четырехкомнатная, 138 кв. м, находится в престижном жилом комплексе на Змеиногорском тракте, 69л. «Экологически чистый и тихий микрорайон, с круглосуточной охраной, видеокамерами и ограниченным доступом, — рассказывает собственник, — Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Во дворе — детский городок, фонтан, зеленые насаждения, сосновый лес».

Помимо спален, санузлов, гостиной, столовой, гардеробной и прачечной здесь есть комната для музыкального творчества. С барабанной установкой, синтезатором и динамиками для качественного звучания. Также владелец отмечает, что в квартире авторский дизайн и итальянская кухня, а в каждой комнате встроены индивидуально изготовленные австрийские шкафы-купе в рамках дизайн-проекта. Стоит объект 12 350 000 рублей.

В Рубцовске продают 6-комнатную квартиру в 186 кв. м. Здесь также есть музыкальная комната в 16 кв. м, которая оборудована фортепиано. Собственник прочит за объект 5 500 000 рублей — это самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Рубцовске.

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