В Алтайском крае продают сразу две "музыкальные" квартиры.

Первая квартира — четырехкомнатная, 138 кв. м, находится в престижном жилом комплексе на Змеиногорском тракте, 69л. «Экологически чистый и тихий микрорайон, с круглосуточной охраной, видеокамерами и ограниченным доступом, — рассказывает собственник, — Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Во дворе — детский городок, фонтан, зеленые насаждения, сосновый лес».

Помимо спален, санузлов, гостиной, столовой, гардеробной и прачечной здесь есть комната для музыкального творчества. С барабанной установкой, синтезатором и динамиками для качественного звучания. Также владелец отмечает, что в квартире авторский дизайн и итальянская кухня, а в каждой комнате встроены индивидуально изготовленные австрийские шкафы-купе в рамках дизайн-проекта. Стоит объект 12 350 000 рублей.



В Рубцовске продают 6-комнатную квартиру в 186 кв. м. Здесь также есть музыкальная комната в 16 кв. м, которая оборудована фортепиано. Собственник прочит за объект 5 500 000 рублей — это самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Рубцовске.