В Барнауле продают торговый центр, площадью 666 квадратных метров

Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru. Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru. Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru. Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru. Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.

На первом этаже находятся магазины инструментов, ювелирных изделий, комиссионных товаров. На втором — банкетный зал, а на третьем — гостиница "Алтайская".

По словам риэлтора, объект имеет большой пешеходный трафик, так как находится рядом с "Пионером".

Собственник продает объект из-за переезда в другой регион, сообщается в объявлении на сайте "Авито".