Недвижимость

В Барнауле продают торговый центр, площадью 666 квадратных метров

Сегодня, 14:27.
Недвижимость

В Барнауле зав 15,5 млн рублей продают торговый центр "Жан", который находится рядом с ТЦ "Пионер" и рынком "Юбилейный". Общая площадь объекта составляет 666 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтая".

На первом этаже находятся магазины инструментов, ювелирных изделий, комиссионных товаров. На втором — банкетный зал, а на третьем — гостиница "Алтайская".

По словам риэлтора, объект имеет большой пешеходный трафик, так как находится рядом с "Пионером".

Собственник продает объект из-за переезда в другой регион, сообщается в объявлении на сайте "Авито".

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