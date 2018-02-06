В Барнауле продают торговый центр, площадью 666 квадратных метров

В Барнауле зав 15,5 млн рублей продают торговый центр "Жан", который находится рядом с ТЦ "Пионер" и рынком "Юбилейный". Общая площадь объекта составляет 666 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтая".
Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.
Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.
Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.
Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.
Торговый центр "Жан". Фото : realtai.ru.
На первом этаже находятся магазины инструментов, ювелирных изделий, комиссионных товаров. На втором — банкетный зал, а на третьем — гостиница "Алтайская".
По словам риэлтора, объект имеет большой пешеходный трафик, так как находится рядом с "Пионером".
Собственник продает объект из-за переезда в другой регион, сообщается в объявлении на сайте "Авито".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.