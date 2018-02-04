Недвижимость

Жители Алтайского края стали больше покупать долевки

Сегодня, 11:02.
Недвижимость

Жители Алтайского края купили 4,9 тыс квартир в строящихся домах Алтайского края на 8,3 млрд рублей. Это почти на 400 млн больше, чем в 2016 году, рассказали специалисты краевой Госинспекции на годовом отчете. Также эксперты заострили внимание на проблемных домах края. В прошлом году с просрочкой построили 8 многоквартирников.

Недвижимость. Новостройки.
Недвижимость. Новостройки. Фото : Анна Зайкова.

Ольга Дерявская,
замруководителя инспекции, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства:

— В 2017 году из 173 многоквартирных домов 148 строили с привлечением средств граждан. Это 85% всего строящегося в крае жилья.

Количество договоров долевого участия (ДДУ) в 2017 увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило 4911 штук. В деньгах это 8,3 млрд рублей (на 4% больше, чем годом ранее). Количество действующих ДДУ на конец 2017 составило 9704 штук на сумму 17,8 млрд рублей.

Дерявская отметила, что на стадии строительства продается 80% объектов долевого строительства. При этом в крае остаются проблемы с вводом жилья в эксплуатацию. Так, по итогам 2017 года по 2,9 тыс. договоров долевого участия сорваны сроки передачи квартир. В 2018 году эта цифра также будет существенной, так как по 6 строящимся в крае домам сдвинулись сроки ввода.

Инспекторы отмечают, что во многом высокая цифра по просрочке обеспечена пятью проектами, которые заложили несколько лет назад. В их числе "Демидов-парк" в Новоалтайске. В нем продано более 500 квартир. Также сейчас решается вопрос со строительством дома на улице Южсиба, 52а и других.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Микрорайон Коммунальщик Микрорайон Коммунальщик