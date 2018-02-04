Жители Алтайского края стали больше покупать долевки

Жители Алтайского края купили 4,9 тыс квартир в строящихся домах Алтайского края на 8,3 млрд рублей. Это почти на 400 млн больше, чем в 2016 году, рассказали специалисты краевой Госинспекции на годовом отчете. Также эксперты заострили внимание на проблемных домах края. В прошлом году с просрочкой построили 8 многоквартирников.
Ольга Дерявская,
замруководителя инспекции, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства:
— В 2017 году из 173 многоквартирных домов 148 строили с привлечением средств граждан. Это 85% всего строящегося в крае жилья.
Количество договоров долевого участия (ДДУ) в 2017 увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило 4911 штук. В деньгах это 8,3 млрд рублей (на 4% больше, чем годом ранее). Количество действующих ДДУ на конец 2017 составило 9704 штук на сумму 17,8 млрд рублей.
Дерявская отметила, что на стадии строительства продается 80% объектов долевого строительства. При этом в крае остаются проблемы с вводом жилья в эксплуатацию. Так, по итогам 2017 года по 2,9 тыс. договоров долевого участия сорваны сроки передачи квартир. В 2018 году эта цифра также будет существенной, так как по 6 строящимся в крае домам сдвинулись сроки ввода.
Инспекторы отмечают, что во многом высокая цифра по просрочке обеспечена пятью проектами, которые заложили несколько лет назад. В их числе "Демидов-парк" в Новоалтайске. В нем продано более 500 квартир. Также сейчас решается вопрос со строительством дома на улице Южсиба, 52а и других.
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