Недвижимость

Алтайские власти уговорили "Селф" достроить скандальный "Демидов-парк"

Сегодня, 11:45.
Недвижимость

Застройщик скандально известного "Демидов-парка" "Аспект" передает объект новому подрядчику — компании "Алтайстрой". Об этом altapress.ru сообщили в администрации Новоалтайска. По подписанному договору, работы на площадке возобновятся уже 25 января, а ввести дом на 765 квартир должны к концу 2018-го года. Фактически же заниматься проектом будет компания "Селф" Нодара Шонии, сообщают источники altapress.ru. 

"Демидов парк".
"Демидов парк". Фото : altapress.ru.

По словам Вячеслава Бондарева, замглавы администрации Новоалтайска по вопросам строительства, "Аспект" остается застройщиком объекта на Прудской, 40 в Новоалтайске — это первый дом в ЖК "Демидов-парк" из запланированных 15. Он не может достроить многоэтажку, поэтому подписал договор подряда с компанией "Алтайстрой". Предприятие, зарегистрированное в 2016 году, возглавляет Алексей Сидоров. По данным altapres.ru, эта компания — партнер компании "Селф".

Вячеслав Бондарев,
замглавы администрации по вопросам строительства:

— Сейчас "Аспект" передает субподрядчику "Алтайстрой" объект. Начать строительство должны 25 января. На достройку первой очереди уйдет порядка 190 млн рублей, второй — 100 млн рублей. Согласно подписанному между компаниями договору, завершить строительство первой очереди должны 30 сентября, второй — до 20 декабря 2018 года. Но по моим данным, ввести первую очередь планируют уже в июне.

Администрация Новоалтайска берет на себя вопросы, связанные с подключением дома к коммуникациям: к водопроводу и другим инженерным системам. Бондарев уточнил, что порядок финансирования проекта сейчас уточняется.

Источники altapress.ru сообщают: фактически строить, а значить финансировать объект будет "Селф". Застройщик сможет направлять в стройку деньги от продажи квартир. Основные же инвестиции в проект ожидают после того, как объект введут в эксплуатацию. Но это если повезет.

"Демидов Парк", 8 января 2017 года.
"Демидов Парк", 8 января 2017 года.

В 2017 году стало известно, что власти Алтайского края планируют направить в проект деньги, которые зарезервированы в бюджете региона на приобретение квартир для медиков нового "Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера". Лечебное учреждение строят в Новоалтайске и чиновниками нужно привлечь туда квалифицированные кадры. На покупку квартир уйдет около 200 млн рублей. Но по словам Андрея Ляпунова, начальника регионального департамента информации, "Демидов-парк" будет участвовать в аукционе на это финансирование на общих условиях и не факт, что получит его.  

Эксперты полагают, что даже с госфинансированием проект для "Селфа" будет не рентабельным, если не убыточным. "Но все равно кто-то должен был достраивать этот дом", говорит Ляпунов. "Зачем нам брать еще один "мертвый" проект", — говорил накануне один из сотрудников "Селфа" корреспонденту altapress.ru. 

Компания Нодара Шонии уже включились в процесс: изучили проектную документацию, готовят документы, которые позволят ввести дом двумя очередями, однако до сих пор не афишировала свой очередной объект. Он второй в Новоалтайске. В октябре прошлого года застройщик выиграл аукцион на завершение строительства туберкулезного диспансера. Также этот проект вошел в государственную программу "Развитие здравоохранения" на 2018-2020 годы. Деньги будут выделят поэтапно. В 2018 году — 150 млн, в 2019 —180 млн, в 2020 — 150 млн.

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк"

В портфеле Нодара Шонии контракт на строительство кукольного театра "Сказка", краевого художественного музея, школы в квартале 2008 и другие объекты. Также его компания в прошлом году совместно с Евгением Ракшиным, девелопером и совладельцем "Мария-Ра", приобрела крупный объект — федеральный памятника архитектуры Барнаульский сереброплавильный завод. Его предстоит восстановить и включить с культурную и деловую жизнь города и края. Параллельно застройщик занимается долевым строительством жилья. В числе крупных проектов — жилой комплекс "Столичный" на площади Октября. 

Справка

Дом на Прудской, 40 — 12-14-16 этажный объект из 7 блок-секций на 765 квартир. Продано около 500 долевок на 0,5 млрд рублей. На данный момент в отношении застройщика "Аспект" введена процедура наблюдения для финансового оздоровления.

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