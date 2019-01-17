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17 января
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Недвижимость
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В Барнауле продают трехкомнатную квартиру-трансформер

В Барнауле продается трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров. За счет особенной планировки в ней фактически больше комнат, пишет «Недвижимость Алтая».

Трехкомнатная квартира.
Трехкомнатная квартира.
realtai.ru

В объявлении сказано, что дополнительные помещения прибавляются за счет просторных лоджий спален. В них установлено инфракрасное отопление, которое позволяет эксплуатировать их как отдельные комнаты в любое время года. Сейчас там стоит большой диван. Кроме лоджий имеется небольшой застекленный балкон в гостиной.

В квартире есть прачечная и ванная комната с джакузи и сауной. В санузлах установлена система анти-потоп.

Фактически еще одной комнатой служит тамбур, который квартира отделена от подъезда. В нем удобно хранить коляски, велосипеды, там установлен большой шкаф-купе под хозяйственные принадлежности.

Цена — 6 400 000 рублей.

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