В Барнауле продают трехкомнатную квартиру-трансформер

В Барнауле продается трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров. За счет особенной планировки в ней фактически больше комнат, пишет « Недвижимость Алтая ».

В объявлении сказано, что дополнительные помещения прибавляются за счет просторных лоджий спален. В них установлено инфракрасное отопление, которое позволяет эксплуатировать их как отдельные комнаты в любое время года. Сейчас там стоит большой диван. Кроме лоджий имеется небольшой застекленный балкон в гостиной.

В квартире есть прачечная и ванная комната с джакузи и сауной. В санузлах установлена система анти-потоп.

Фактически еще одной комнатой служит тамбур, который квартира отделена от подъезда. В нем удобно хранить коляски, велосипеды, там установлен большой шкаф-купе под хозяйственные принадлежности.

Цена — 6 400 000 рублей.