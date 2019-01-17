В Барнауле продают трехкомнатную квартиру-трансформер

В объявлении сказано, что дополнительные помещения прибавляются за счет просторных лоджий спален. В них установлено инфракрасное отопление, которое позволяет эксплуатировать их как отдельные комнаты в любое время года. Сейчас там стоит большой диван. Кроме лоджий имеется небольшой застекленный балкон в гостиной.
В квартире есть прачечная и ванная комната с джакузи и сауной. В санузлах установлена система анти-потоп.
Фактически еще одной комнатой служит тамбур, который квартира отделена от подъезда. В нем удобно хранить коляски, велосипеды, там установлен большой шкаф-купе под хозяйственные принадлежности.
Цена — 6 400 000 рублей.