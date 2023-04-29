В Барнауле продают трешку, дизайн которой разработал один из лучших мастеров города

Площадь квартиры составляет 121 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 111 тыс. рублей.
Квартира находится на предпоследнем, 13 этаже в современном кирпичном доме.
Дизайн квартиры выполнили по индивидуальному проекту. Его разработал лучший дизайнер Барнаула. В отделке комнат использовали дорогостоящие импортные материалы. Стены и потолки задекорированы венецианской штукатуркой. Во всех комнатах — теплые полы.
«Идеальное сочетание высококлассных немецких материалов и дизайнерские решения делают данные квартиру эксклюзивной», — сообщают продавцы.
В гостиной оборудовали биокамин и домашний кинозал. На кухне поставили гарнитур и технику из Германии. В спальне есть выход на лоджию, из которой открывается вид на город. В ванной комнате есть душевая зона и ванная.
Рядом с домом расположены школа № 137, детские сады № 266, № 273 и остановки общественного транспорта. А также гипермаркеты «Лента», «Ашан», в шаговой доступности — кафе, рестораны.