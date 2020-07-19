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Недвижимость

В Барнауле продают усадьбу без дома, но с пляжем и футбольным полем

Усадьба расположена в поселке Борзовая Заимка на ул. Академической. Собственник сообщает, что по документам земля занимает площадь 10 соток, а в реальности огорожено 40 соток, пишет Алтайский портал недвижимости.

Участок в Борзовой Заимке.
Участок в Борзовой Заимке.
altayrealt.ru.

На территории есть даже земля для собственного футбольного поля, которое позволяет разместить ровный рельеф участка.

Кроме этого участок находится у реки, имея свой спуск и место для купания. На берегу также установлена беседка для отдыха. Напротив — бор.

На участке построен гараж на три автомобиля, по периметру залит бетон и установлен забор, сделана канализация с тремя люками и переливами.

К усадьбе проведено электричество, природный газ, местная канализация, вода (предполагается своя скважина).

По словам продавца, здесь также есть новая дорога, по которой до центра города можно доехать за 15 минут.

Жилого дома нет, но под него выполнен монолитный фундамент и есть готовый проект. Согласно ему, здесь планируется 3-этажный коттедж, обшитый деревом, похожий на русский терем. Его общая площадь должна составить 400 кв. м. Предусмотрено несколько балконов и террас, мансарда.

Также на территории уже залит фундамент для бани в два уровня с парилкой и гостевой комнатой.

«Это должен быть наш пенсионный дом, но ситуация меняется, нужна недвижимость в другом городе. Такое место красивое найти трудно, дёшево не отдадим, если найдутся серьёзные покупатели, так как вариант не эконом», — предупреждает продавец.

Он оценил объект в 3,8 млн рублей.

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