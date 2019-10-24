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Недвижимость

В Барнауле продают загородный комплекс с зоной для выездных регистраций свадеб

В Барнауле на продажу выставили загородный развлекательный комплекс с банкетными залами и гостиницей, сообщает Алтайский портал недвижимости. Речь идет о некогда популярном клубе «Форсаж» на ул. Кутузова.

В Барнауле продают клуб "Форсаж"
В Барнауле продают клуб "Форсаж"
https://altayrealt.ru

Продавец просит за здание 70 млн рублей. Помещение оборудовано музыкальной и световой техникой для проведения концертов, на втором этаже — мини гостиница. Имеется сауна, бассейн и бильярдная.

Также для комплекса уже готов проект, по которому на прилегающей территории находится место для проведения выездных регистраций свадеб, декоративный пруд, террасы, открытые балконы, зоны для фотосессий.

По словам риэлтора, комплекс приносит стабильную прибыль и имеет точки роста для двукратного ее увеличения.

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