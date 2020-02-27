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27 февраля
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Недвижимость

В Барнауле продают жилой гараж с причалом, камином и теплым полом

В Барнауле продают жилой гараж. Он находится на ул. Дамба Берега Оби, 15 и продается в комплекте с местом на причале «Нептун», расположенным неподалеку, сообщает Алтайский портал недвижимости.

В Барнауле продают жилой гараж с причалом
В Барнауле продают жилой гараж с причалом
Алтайский портал недвижимости altayrealt.ru

Сообщается, что гараж подойдет «и для семейного отдыха, и для мужской компании».

Внутри комната отделана деревом. Есть камин, газовое оборудование, теплый пол, мебель (диван, стол, кресла), телевизор, музыкальный центр с мощными колонками, раковина.

В Барнауле продают жилой гараж с причалом
В Барнауле продают жилой гараж с причалом
Алтайский портал недвижимости altayrealt.ru

По соседству расположены другие гаражи, территория охраняется.

Гараж металлический, его площадь составляет 18 квадратных метров.

В Барнауле продают жилой гараж с причалом
В Барнауле продают жилой гараж с причалом
Алтайский портал недвижимости altayrealt.ru

Цена — 300 000 рублей. Собственник рассматривает не только продажу гаража, но и обмен на автомобиль.

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