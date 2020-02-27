В Барнауле продают жилой гараж с причалом, камином и теплым полом

Сообщается, что гараж подойдет «и для семейного отдыха, и для мужской компании».
Внутри комната отделана деревом. Есть камин, газовое оборудование, теплый пол, мебель (диван, стол, кресла), телевизор, музыкальный центр с мощными колонками, раковина.
В Барнауле продают жилой гараж с причалом
Алтайский портал недвижимости altayrealt.ru
По соседству расположены другие гаражи, территория охраняется.
Гараж металлический, его площадь составляет 18 квадратных метров.
В Барнауле продают жилой гараж с причалом
Алтайский портал недвижимости altayrealt.ru
Цена — 300 000 рублей. Собственник рассматривает не только продажу гаража, но и обмен на автомобиль.