В Барнауле растут цены на вторичное жилье

Издание пишет, что покупатели постепенно уходят с первичного рынка. Рынок первичного жилья коснулись изменения, связанные с долевой реформой, поэтому многие покупатели задумались о «вторичке». Из-за этого уже в ноябре стоимость 1 кв. метра в среднем поднялась с 50,3 до 50,7 тыс. рублей.
Рост наблюдается во всех типах, кроме многокомнатных. Наиболее заметен он в сегменте студий.
Сильнее всего цены на вторичные квартиры растут ближе к центру Барнаула, включая заводские кварталы (АЗА, ВРЗ, Поток). Не уступают в цене и обжитые микрорайоны с хорошей инфраструктурой (Павловский тракт, Солнечная поляна, Сулима).