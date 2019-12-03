В Барнауле растут цены на вторичное жилье

В Барнауле дорожает вторичное жилье, а новостройки в некоторых случаях дешевеют. Об этой тенденции по итогам ноября пишет «Алтайский портал недвижимости».

Издание пишет, что покупатели постепенно уходят с первичного рынка. Рынок первичного жилья коснулись изменения, связанные с долевой реформой, поэтому многие покупатели задумались о «вторичке». Из-за этого уже в ноябре стоимость 1 кв. метра в среднем поднялась с 50,3 до 50,7 тыс. рублей.

Рост наблюдается во всех типах, кроме многокомнатных. Наиболее заметен он в сегменте студий.

Сильнее всего цены на вторичные квартиры растут ближе к центру Барнаула, включая заводские кварталы (АЗА, ВРЗ, Поток). Не уступают в цене и обжитые микрорайоны с хорошей инфраструктурой (Павловский тракт, Солнечная поляна, Сулима).