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Недвижимость

В Барнауле растут в цене квартиры-студии и коттеджи

В феврале цены на квартиры-студии показали рост, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Также подорожали коттеджи и средняя цена за квадрат в новостройках.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

Средняя стоимость одного квадратного метра готовых квартиры незначительно выросла, перевалив за 51 тысячу рублей. Заметнее всего это стало в сегменте студий (+3 тысячи рублей). Крупногабаритные квартиры в среднем, наоборот, подешевели на 2,5 тысячи рублей за квадрат.

Новостройки подорожали до 49 тысяч рублей за квадрат в среднем.

Также в феврале пошли в рост благоустроенные коттеджи (с 33 до 36 тысяч рублей за квадрат). Это связано с началом весенне-летнего сезона.

Земельные участки и коммерческая недвижимость (особенно офисный и производственный сегменты) заметно падают в цене.

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