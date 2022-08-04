В Барнауле снесли дом-призрак, который построили при Николае II

В Барнауле снесли 109-летний двухэтажный дом в аварийном состоянии. Он находился на ул. Привокзальная, 17.

У этого строения особая история. Судя по документам, последний его кирпич уложили в 1913 году, еще при Николае II. Когда к власти пришли большевики, дом стоял нарядный и гостеприимный.

Мимо «двухэтажки» проходили люди, которые жили при императоре, Владимире Ленине и Иосифе Сталине. Когда пришел Хрущев, дом ввели в эксплуатацию. Сюда провели свет, воду и прочие прелести. Это было в 1957 году.

Здание пережило период застоя при Брежневе и развал Советского Союза при Горбачеве.

Когда Борис Ельцин ушел в отставку, дом подал первые признаки аварийности. Все-таки «двухэтажке» тогда было за 80 лет.

В 2014 году, когда зданию стукнуло 101 год и оно выглядело как страшное и одинокое привидение, жильцов выселили. С тех пор в дверной проем проходили только любопытные дети и бездомные бродяги.

Через 8 лет, когда дом оброс легендами, плесенью и пылью, его снесли.