В Барнауле собираются снести старинную усадьбу и построить здание прокуратуры

В Барнауле на Социалистическом проспекте собираются снести старинную усадьбу купца Михайлова и построить 8-этажное здание для прокуратуры региона, пишет «Алтайский портал недвижимости». Активисты пытаются сохранить старое здание, которое не имеет статуса объекта культурного наследия, но представляет историческую ценность для барнаульцев.

Решение о строительстве приняли в конце 2018 года на одном из градостроительных советов. Согласно проекту, новое здание будет Г-образной формы, в нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе планируют создать несколько открытых автостоянок, а также собственную беседку с газоном.

Для реализации проекта придется снести несколько ветхих зданий. Одно из них — бывший корпус онкологической больницы на проспекте Социалистическом 50, другое — бывшая усадьба купца Петра Михайлова на проспекте Социалистическом, 52.

Усадьба купца Петра Михайлова, построенная в начале XX века, состоит из двухэтажного кирпичного дома и полукаменного флигеля. По словам активистов, усадьба представляет историческую и архитектурную ценность, хотя у нее нет официального статуса объекта культурного наследия. Горожане направили обращение в краевую прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу или хотя бы главный кирпичный дом.