Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле собираются снести старинную усадьбу и построить здание прокуратуры

В Барнауле на Социалистическом проспекте собираются снести старинную усадьбу купца Михайлова и построить 8-этажное здание для прокуратуры региона, пишет «Алтайский портал недвижимости». Активисты пытаются сохранить старое здание, которое не имеет статуса объекта культурного наследия, но представляет историческую ценность для барнаульцев.

Здание на Социалистическом проспекте,52.
Здание на Социалистическом проспекте,52.
altayrealt.ru

Решение о строительстве приняли в конце 2018 года на одном из градостроительных советов. Согласно проекту, новое здание будет Г-образной формы, в нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе планируют создать несколько открытых автостоянок, а также собственную беседку с газоном.

Для реализации проекта придется снести несколько ветхих зданий. Одно из них — бывший корпус онкологической больницы на проспекте Социалистическом 50, другое — бывшая усадьба купца Петра Михайлова на проспекте Социалистическом, 52.

Усадьба купца Петра Михайлова, построенная в начале XX века, состоит из двухэтажного кирпичного дома и полукаменного флигеля. По словам активистов, усадьба представляет историческую и архитектурную ценность, хотя у нее нет официального статуса объекта культурного наследия. Горожане направили обращение в краевую прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу или хотя бы главный кирпичный дом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость