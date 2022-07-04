В Барнауле собственники отказываются съезжать из аварийного жилья. Их не устраивает размер компенсации

В Барнауле планировали снести 36 аварийных домов, однако зайти удалось только на 16 объектов. Некоторые собственники недовольны размером компенсации: денег на новое жилье не хватает, а покупать очередную будущую «аварийку» нет смысла.
Мария Соболева,
ведущий специалист отдела технадзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Барнаула:
Люди физически съехали, но ещё не получили свои компенсации за квартиры, поэтому мы не имеем права сносить такие дома. Они пустые, они могут быть без окон, без дверей, но фактически там права ещё прежних собственников.
Снос зданий возобновится после решений суда, в который обратились многие из недовольных собственников. Подрядчикам остается только ждать, когда семьям выплатят компенсации и в домах никого не останется.
Всего в этом году в Барнауле жилищные условия улучшили 98 семей, ранее проживавших в аварийном жилье.