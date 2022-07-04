В Барнауле собственники отказываются съезжать из аварийного жилья. Их не устраивает размер компенсации

В Барнауле планировали снести 36 аварийных домов, однако зайти удалось только на 16 объектов. Некоторые собственники недовольны размером компенсации: денег на новое жилье не хватает, а покупать очередную будущую «аварийку» нет смысла.

Люди физически съехали, но ещё не получили свои компенсации за квартиры, поэтому мы не имеем права сносить такие дома. Они пустые, они могут быть без окон, без дверей, но фактически там права ещё прежних собственников.