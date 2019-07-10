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10 июля

В Барнауле на пруду создадут искусственный участок и возведут на нем 29 многоэтажек

Минприроды края объявило о проведении аукциона на право создания искусственного участка на пруду Лесной на реке Барнаулке. Планируемое использование искусственнго участка — строительство могофункционального жилого комплекса с многоэтажным жильем и социальной инфраструктурой. На проведение аукциона обратил внимание «Алтайский портал недвижимости».

Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле.
Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле.
altayrealt.ru

Где именно будет создаваться искусственный участок

На пруду Лесном на Барнаулке. Новая территория должна появиться в границах улицы Вербной, 25, проезда Ангарского, 67 — 1б, улицы Краевой, 175а — 119а, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор.

Если проект будет реализован, то этот жилой комплекс появится в гуще леса с одной стороны и рядом с частным сектором поселка Кирова — с другой, указывает портал. Неподалеку расположена туберкулезная больница и тюрьма. Относительно близко — микрорайон Гора с медицинским кластером.

Что здесь будет построено

Ориентировочная площадь искусственного участка (в аукционной документации его не называют островом) — 0,461 кв. километров, указано в извещении о проведении аукциона. То есть чуть больше 46 гектаров. Эта площадь, согласно целевому назначению участка, должна быть использована для комплексного освоения в целях строительства объектов жилой застройки.

В документах указано, что здесь предполагается строительство 29 многоэтажных жилых дома со встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием. А также школы, детского сада и спортивно-оздоровительного комплекса.

В документах указано, что в границах искусственного участка находится участок недр первой очереди Булыгинского месторождения, на который предоставлено право пользования (там, вероятно, добывается строительный песок).

Схема расположеня нового жилого комплекса.
Схема расположеня нового жилого комплекса.
altayrealt.ru

С какой цены стартуют торги

Начальная цена права на заключение договора о создании искусственного земельного участка (по сути, на торги выставленно именно это право) составляет 973 056 рублей, срок реализации части проекта (создание участка) — 2,5 года.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 5 июля, аукцион пройдет 7 августа. Документация размещена на портале torgi.gov.ru и сайте минприроды. Аукцион открытый и не электронный — он будет проводиться в Барнауле в одном из кабинетов минприроды. Там же до 2 августа принимают заявки. Пока на торги не поступила на одна заявка.

Что именно обязан сделать победитель аукциона

Победитель, с которым заключат договор, должен будет провести планировку территории, выполнить инженерные изыскания для подготовки проектной документации и подготовить ее. Создать участок он обязан не позднее 31 декабря 2021 года.

Построить все запланированные объекты надо до 31 декабря 2028 года. В материала аукциона есть информация, что разрешение на создание искусственного участка на пруду Лесном выдано 8 мая 2019 года.

Другие проекты на искусственных участках

Между тем, чуть раньше — 27 июня — минприроды объявило ещё один подобный аукцион. На нем разыгрывается право на создание искусственного участка на акватории Оби в границах ул. Промышленная, 4−6, ул. Дамба берега Оби, 1−18, ул. Приречная, 1.

Эта территория также должна быть использована для комплексного освоения под жилую застройку и рекреационные зоны. Срок договора — 3 года и 4 месяца. Начальная цена — 60 719 рублей. По данным портала, этот аукцион стал вполне ожидаемым — ранее уже сообщалось, что проект намеревается реализовать СК «Сибирия».

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