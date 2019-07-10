В Барнауле на пруду создадут искусственный участок и возведут на нем 29 многоэтажек

Минприроды края объявило о проведении аукциона на право создания искусственного участка на пруду Лесной на реке Барнаулке. Планируемое использование искусственнго участка — строительство могофункционального жилого комплекса с многоэтажным жильем и социальной инфраструктурой. На проведение аукциона обратил внимание «Алтайский портал недвижимости».

Где именно будет создаваться искусственный участок

На пруду Лесном на Барнаулке. Новая территория должна появиться в границах улицы Вербной, 25, проезда Ангарского, 67 — 1б, улицы Краевой, 175а — 119а, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор.

Если проект будет реализован, то этот жилой комплекс появится в гуще леса с одной стороны и рядом с частным сектором поселка Кирова — с другой, указывает портал. Неподалеку расположена туберкулезная больница и тюрьма. Относительно близко — микрорайон Гора с медицинским кластером.

Что здесь будет построено

Ориентировочная площадь искусственного участка (в аукционной документации его не называют островом) — 0,461 кв. километров, указано в извещении о проведении аукциона. То есть чуть больше 46 гектаров. Эта площадь, согласно целевому назначению участка, должна быть использована для комплексного освоения в целях строительства объектов жилой застройки.

В документах указано, что здесь предполагается строительство 29 многоэтажных жилых дома со встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием. А также школы, детского сада и спортивно-оздоровительного комплекса.

В документах указано, что в границах искусственного участка находится участок недр первой очереди Булыгинского месторождения, на который предоставлено право пользования (там, вероятно, добывается строительный песок).

Схема расположеня нового жилого комплекса. altayrealt.ru

С какой цены стартуют торги

Начальная цена права на заключение договора о создании искусственного земельного участка (по сути, на торги выставленно именно это право) составляет 973 056 рублей, срок реализации части проекта (создание участка) — 2,5 года.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 5 июля, аукцион пройдет 7 августа. Документация размещена на портале torgi.gov.ru и сайте минприроды. Аукцион открытый и не электронный — он будет проводиться в Барнауле в одном из кабинетов минприроды. Там же до 2 августа принимают заявки. Пока на торги не поступила на одна заявка.

Что именно обязан сделать победитель аукциона

Победитель, с которым заключат договор, должен будет провести планировку территории, выполнить инженерные изыскания для подготовки проектной документации и подготовить ее. Создать участок он обязан не позднее 31 декабря 2021 года.

Построить все запланированные объекты надо до 31 декабря 2028 года. В материала аукциона есть информация, что разрешение на создание искусственного участка на пруду Лесном выдано 8 мая 2019 года.

Другие проекты на искусственных участках

Между тем, чуть раньше — 27 июня — минприроды объявило ещё один подобный аукцион. На нем разыгрывается право на создание искусственного участка на акватории Оби в границах ул. Промышленная, 4−6, ул. Дамба берега Оби, 1−18, ул. Приречная, 1.

Эта территория также должна быть использована для комплексного освоения под жилую застройку и рекреационные зоны. Срок договора — 3 года и 4 месяца. Начальная цена — 60 719 рублей. По данным портала, этот аукцион стал вполне ожидаемым — ранее уже сообщалось, что проект намеревается реализовать СК «Сибирия».