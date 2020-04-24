В Барнауле в престижном районе срочно продают элитный коттедж для самоизоляции

В столице Алтайского края выставили на продажу дорогостоящий коттедж в районе плодопитомника «Цветы Алтая». Объявление появилось на ресурсе «Авито».

В Барнауле выставили на продажу коттедж в районе плодопитомника "Цветы Алтая".

Двухэтажный коттедж общей площадью 310 кв. метров находится в поселке Плодопитомник в нагорной части Барнаула. Хозяин запросил за него 17,75 млн рублей. Но поскольку продать объект требуется срочно в связи с переездом, торг будет вполне уместен.

На первом этаже дома расположены столовая, кухня, кабинет, прихожая, санузел и гардеробная.

На втором этаже имеются три спальни и второй санузел.

Также вместе с коттеджем продаются гараж на два автомобиля и участок площадью 11 соток.

В качестве дополнительных преимуществ коттеджа продавец отмечает близость к лесу, левому берегу Оби и знаменитому барнаульскому кафе «Григорич». Вполне подходящий вариант для элитной самоизоляции.