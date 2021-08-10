В Барнауле строительная компания «Союз» вручила ключи от новых квартир своим сотрудникам

В преддверии профессионального праздника один из крупнейших застройщиков краевой столицы — ГК «Союз» — сделал своим сотрудникам неожиданный подарок. Трое лучших работников получили ключи от новых квартир.

Гендиректор «Союза» Владимир Отмашкин в интервью для altapress.ru не раз подчеркивал, что люди — это главный капитал компании. Благодаря им предприятие на протяжении 15 лет идет к успеху.

Все это время руководство поощряло лучших сотрудников предприятия. На этот раз, в преддверии Дня строителя родилась новая традиция — дарить новоселье тем, кто сам возводит жилье.

Строительная компания «Союз» вручила ключи от новых квартир своим сотрудникам. Группа компаний «Союз» Строительная компания «Союз» вручила ключи от новых квартир своим сотрудникам. Группа компаний «Союз» Строительная компания «Союз» вручила ключи от новых квартир своим сотрудникам. Группа компаний «Союз»

В 2021-м счастливыми обладателями новых «жилых квадратов» стали три сотрудника ГК «Союз»: Иван Карпунькин, Дмитрий Смагин и Александр Акимов. Среди обладателй жилья, как работники со стажем, так и — подающие надежды молодые специалисты. Главное, что все строители преданы своему делу.

Дмитрий Смагин ( крайний слева), Александр Акимов ( крайний справа). Группа компаний «Союз»

Владимир Отмашкин,

гендиректор ГК «Союз»:

— Кто-то работает уже достаточно долго, а кто-то подает такие надежды, о которых можно только мечтать. Всё делают люди, и мы делаем ставку именно на людей. Безусловно, это самый главный капитал нашей компании.

Что касается работников компании, то для них подарки стали неожиданным, приятным и важным сюрпризом.

Владимир Отмашкин ( справа) и Иван Карпунькин ( слева). Группа компаний «Союз»

Иван Карпунькин,

электросварщик:

— Скажу честно, ключи от новой квартиры стали радостной вестью для меня и всей моей семьи.

На тройке счастливчиков большое дело не закончится. В компании решили, что квартиры станут ежегодным подарком к профессиональному празднику.