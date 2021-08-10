В Барнауле строительная компания «Союз» вручила ключи от новых квартир своим сотрудникам

Гендиректор «Союза» Владимир Отмашкин в интервью для altapress.ru не раз подчеркивал, что люди — это главный капитал компании. Благодаря им предприятие на протяжении 15 лет идет к успеху.
Все это время руководство поощряло лучших сотрудников предприятия. На этот раз, в преддверии Дня строителя родилась новая традиция — дарить новоселье тем, кто сам возводит жилье.
В 2021-м счастливыми обладателями новых «жилых квадратов» стали три сотрудника ГК «Союз»: Иван Карпунькин, Дмитрий Смагин и Александр Акимов. Среди обладателй жилья, как работники со стажем, так и — подающие надежды молодые специалисты. Главное, что все строители преданы своему делу.
Владимир Отмашкин,
гендиректор ГК «Союз»:
— Кто-то работает уже достаточно долго, а кто-то подает такие надежды, о которых можно только мечтать. Всё делают люди, и мы делаем ставку именно на людей. Безусловно, это самый главный капитал нашей компании.
Что касается работников компании, то для них подарки стали неожиданным, приятным и важным сюрпризом.
Иван Карпунькин,
электросварщик:
— Скажу честно, ключи от новой квартиры стали радостной вестью для меня и всей моей семьи.
На тройке счастливчиков большое дело не закончится. В компании решили, что квартиры станут ежегодным подарком к профессиональному празднику.