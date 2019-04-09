В Барнауле строится жилой комплекс комфорт-класса по доступной цене

По всем признакам это классический дом комфорт-класса. Он расположен в центре города, имеет закрытый двор, двухуровневую парковку, кирпичный фасад, монолитный каркас в основе здания плюс удобные планировки квартир. Словом, это идеальное для барнаульца жилье. Сюрприз в том, что квартиры «Полярной звезды» доступны по цене людям с обычным достатком.
Знакомьтесь, жилой комплекс класса «комфорт» «Полярная звезда». Он расположен в деловом центре города, имеет презентабельную архитектуру, двухуровневую парковку с возможностью спуститься туда на лифте, закрытый двор, уютный подъезд и множество типов квартир.
Мы выбрали оптимальные технологические решения и строительные материалы, подобрали максимально удобные типовые планировки квартир. Они хорошо продуманы по форме и площади. Так мы добиваемся максимально доступных цен, избавляем от переплат за коммунальные услуги, но при этом сохраняем комфорт проживания.
Минимальная стоимость квартир — 1,2 млн рублей за студию. Но заметьте, что их всего 16 в доме. Максимальная — 3,3 млн рублей: за самую просторную трехкомнатную квартиру. Комфортная цена — 2,2 млн рублей: за двухкомнатную площадью 45 кв. м. И еще есть семь вариантов цены и конфигурации планировок.
С уважением, коллектив компании «Милан».
Для кого строят ЖК «Полярная звезда»
- Для тех, кто устал добираться в центр с периферии — ехать по полтора часа в пробках с Павловского тракта или возить детей в школу с Горы, а потом обратно домой.
- Для тех, кто хотел бы отдать ребенка под опеку профессиональных педагогов, которые научат петь, танцевать, рисовать, конструировать роботов или приведут к спортивным успехам. Но до сих пор это было сложно — дорога на занятия занимает чересчур много времени.
- Для молодых специалистов и студентов, которым нужна компактная, но удобная квартира. В этом случае можно рассмотреть студию или один из однокомнатных вариантов.
- Для молодоженов, которые хотят начать совместную жизнь в уютной двухкомнатной квартире. На выбор несколько решений по пощади и конфигурации.
- Для больших семей с детьми, которым нужна просторная квартира и удобные, почти квадратные комнаты (в них проще расставлять современную мебель). В ЖК «Полярная звезда» можно выбрать либо небольшие по площади трехкомнатные квартиры, либо более просторные варианты с большой кухней.
- Для инвесторов, которые понимают: квартира в центре — это выгодное вложение денег. На нее в любых экономических условиях будет спрос.
Факты о конструкции дома
Жилой комплекс «Полярная звезда» — это 16-этажное здание. Его построят на основе монолитного каркаса, поэтому конструкция будет прочной и устойчивой. По проекту стены заполнят автоклавными газоблоками «Сибит» и керамическим кирпичом.
Керамический кирпич
Фасады дома закроют керамическим кирпичом. Никаких навесных вентилируемых конструкций, потому что утеплитель под ними намокает и разрушается, а керамогранит осыпается. Такие фасады нужно постоянно ремонтировать (за счет жильцов, конечно).
Керамический кирпич выигрывает перед другими типами фасадов. Материал не впитывает грязь и не теряет свой цвет. У него безупречная геометрия, он прочный, поэтому не разрушается на протяжении десятилетий.
Также в компании «МилАн» отказались от фасадной штукатурки
Она радует глаз яркостью красок, но ее нужно раз в пять лет серьезно, а значит, дорого ремонтировать и красить. Пренебречь этим могут разве что жители сталинок на пр. Ленина: их дома — памятники архитектуры, и украшение главного проспекта города регулярно обновляют за счет бюджета.
- Квартиры в ЖК «Полярная звезда» спроектированы так, что тянутся вдоль фасада, а не уходят комнатами вглубь здания. Это дает возможность соблюсти старый добрый принцип: одна комната — одно окно.
- Архитектура дома позволила добавить в планировки изюминки. У трехкомнатных квартир появляются треугольные эркеры. Обычно их оформляют как декоративные ниши или устраивают там уютные уголки отдыха.
- В каждой квартире есть лоджии. В некоторых планировках они позволяют увеличить жилую площадь: там можно устроить кабинет, миниатюрную оранжерею и даже спальное место.
План типового этажа
Планировки квартир
- У подъезда два выхода. Один парадный, на улицу, другой служебный, со стороны двора. Им будет удобно воспользоваться владельцам места на подземной парковке.
- В жилом комплексе спроектирована двухуровневая подземная парковка. Туда можно спуститься на грузовом лифте (всего в доме два лифта).
- Во дворе решено устроить игровую площадку и территорию для отдыха взрослых и все огородить от шума и суеты улицы.
Хорошие соседи
ЖК «Полярная звезда» расположен в центре Барнаула. Точнее, там, где уже давно и основательно организована деловая и социальная жизнь. Многие жители этой части города часто предпочитают ходить пешком в школу, университет, на работу, в спортзалы, за покупками. Достаточно запастись получасом — и можно прекрасно прогуляться. При этом дом находится внутри квартала, поэтому до его жильцов не будет доноситься шум одной из главных транспортных магистралей города — пр. Красноармейского.
Когда построят ЖК «Полярная звезда»
Жилой комплекс начали строить в 2019 году. Застройщик подготовил площадку, внес и утвердил последние корректировки проекта. Планируется, что «Полярную звезду» будут заселять в первом полугодии 2021 года. Сейчас идет первый этап продаж квартир по самым интересным ценам.
ЖК «Полярная звезда» — идеальное место для жизни!
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Офис продаж: Барнаул, ул. Никитина, 133
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