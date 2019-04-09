В Барнауле строится жилой комплекс комфорт-класса по доступной цене

По всем признакам это классический дом комфорт-класса. Он расположен в центре города, имеет закрытый двор, двухуровневую парковку, кирпичный фасад, монолитный каркас в основе здания плюс удобные планировки квартир. Словом, это идеальное для барнаульца жилье. Сюрприз в том, что квартиры «Полярной звезды» доступны по цене людям с обычным достатком.

Знакомьтесь, жилой комплекс класса «комфорт» «Полярная звезда». Он расположен в деловом центре города, имеет презентабельную архитектуру, двухуровневую парковку с возможностью спуститься туда на лифте, закрытый двор, уютный подъезд и множество типов квартир. Мы выбрали оптимальные технологические решения и строительные материалы, подобрали максимально удобные типовые планировки квартир. Они хорошо продуманы по форме и площади. Так мы добиваемся максимально доступных цен, избавляем от переплат за коммунальные услуги, но при этом сохраняем комфорт проживания. Минимальная стоимость квартир — 1,2 млн рублей за студию. Но заметьте, что их всего 16 в доме. Максимальная — 3,3 млн рублей: за самую просторную трехкомнатную квартиру. Комфортная цена — 2,2 млн рублей: за двухкомнатную площадью 45 кв. м. И еще есть семь вариантов цены и конфигурации планировок. С уважением, коллектив компании «Милан».

Жилой комплекс «Полярная звезда». Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Для кого строят ЖК «Полярная звезда»

Для тех , кто устал добираться в центр с периферии — ехать по полтора часа в пробках с Павловского тракта или возить детей в школу с Горы , а потом обратно домой.

— ехать по полтора часа в пробках с Павловского тракта или возить детей в школу с Горы а потом обратно домой. Для тех , кто хотел бы отдать ребенка под опеку профессиональных педагогов , которые научат петь , танцевать , рисовать , конструировать роботов или приведут к спортивным успехам. Но до сих пор это было сложно — дорога на занятия занимает чересчур много времени.

, которые научат петь танцевать рисовать конструировать роботов или приведут к спортивным успехам. Но до сих пор это было сложно — дорога на занятия занимает чересчур много времени. Для молодых специалистов и студентов , которым нужна компактная , но удобная квартира. В этом случае можно рассмотреть студию или один из однокомнатных вариантов.

, которым нужна компактная но удобная квартира. В этом случае можно рассмотреть студию или один из однокомнатных вариантов. Для молодоженов , которые хотят начать совместную жизнь в уютной двухкомнатной квартире. На выбор несколько решений по пощади и конфигурации.

, которые хотят начать совместную жизнь в уютной двухкомнатной квартире. На выбор несколько решений по пощади и конфигурации. Для больших семей с детьми , которым нужна просторная квартира и удобные , почти квадратные комнаты ( в них проще расставлять современную мебель). В ЖК «Полярная звезда» можно выбрать либо небольшие по площади трехкомнатные квартиры , либо более просторные варианты с большой кухней.

, которым нужна просторная квартира и удобные почти квадратные комнаты в них проще расставлять современную мебель). В ЖК «Полярная звезда» можно выбрать либо небольшие по площади трехкомнатные квартиры либо более просторные варианты с большой кухней. Для инвесторов, которые понимают: квартира в центре — это выгодное вложение денег. На нее в любых экономических условиях будет спрос.

Жилой комплекс «Полярная звезда». Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Факты о конструкции дома

Жилой комплекс «Полярная звезда» — это 16-этажное здание. Его построят на основе монолитного каркаса, поэтому конструкция будет прочной и устойчивой. По проекту стены заполнят автоклавными газоблоками «Сибит» и керамическим кирпичом.

Жилой комплекс «Полярная звезда». Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Керамический кирпич

Керамический кирпич. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Фасады дома закроют керамическим кирпичом. Никаких навесных вентилируемых конструкций, потому что утеплитель под ними намокает и разрушается, а керамогранит осыпается. Такие фасады нужно постоянно ремонтировать (за счет жильцов, конечно).

Керамический кирпич выигрывает перед другими типами фасадов. Материал не впитывает грязь и не теряет свой цвет. У него безупречная геометрия, он прочный, поэтому не разрушается на протяжении десятилетий.

Также в компании «МилАн» отказались от фасадной штукатурки

Она радует глаз яркостью красок, но ее нужно раз в пять лет серьезно, а значит, дорого ремонтировать и красить. Пренебречь этим могут разве что жители сталинок на пр. Ленина: их дома — памятники архитектуры, и украшение главного проспекта города регулярно обновляют за счет бюджета.

Квартиры в ЖК «Полярная звезда» спроектированы так , что тянутся вдоль фасада , а не уходят комнатами вглубь здания. Это дает возможность соблюсти старый добрый принцип: одна комната — одно окно.

что тянутся вдоль фасада а не уходят комнатами вглубь здания. Это дает возможность соблюсти старый добрый принцип: одна комната — одно окно. Архитектура дома позволила добавить в планировки изюминки. У трехкомнатных квартир появляются треугольные эркеры. Обычно их оформляют как декоративные ниши или устраивают там уютные уголки отдыха.

В каждой квартире есть лоджии. В некоторых планировках они позволяют увеличить жилую площадь: там можно устроить кабинет , миниатюрную оранжерею и даже спальное место.

План типового этажа

Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Планировки квартир

Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Жилой комплекс «Полярная звезда». Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» Планировка. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

У подъезда два выхода. Один парадный , на улицу , другой служебный , со стороны двора. Им будет удобно воспользоваться владельцам места на подземной парковке.

на улицу другой служебный со стороны двора. Им будет удобно воспользоваться владельцам места на подземной парковке. В жилом комплексе спроектирована двухуровневая подземная парковка. Туда можно спуститься на грузовом лифте ( всего в доме два лифта).

всего в доме два лифта). Во дворе решено устроить игровую площадку и территорию для отдыха взрослых и все огородить от шума и суеты улицы.

Новостройки. Источник: ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Хорошие соседи

ЖК «Полярная звезда» расположен в центре Барнаула. Точнее, там, где уже давно и основательно организована деловая и социальная жизнь. Многие жители этой части города часто предпочитают ходить пешком в школу, университет, на работу, в спортзалы, за покупками. Достаточно запастись получасом — и можно прекрасно прогуляться. При этом дом находится внутри квартала, поэтому до его жильцов не будет доноситься шум одной из главных транспортных магистралей города — пр. Красноармейского.

Когда построят ЖК «Полярная звезда»

Жилой комплекс начали строить в 2019 году. Застройщик подготовил площадку, внес и утвердил последние корректировки проекта. Планируется, что «Полярную звезду» будут заселять в первом полугодии 2021 года. Сейчас идет первый этап продаж квартир по самым интересным ценам.

ЖК «Полярная звезда» — идеальное место для жизни!

Успейте купить квартиру по ценам 2018 года!

Узнайте подробности по тел. 8 (3852) 558−077, 8 (3852) 717−701. Офис продаж: Барнаул, ул. Никитина, 133

Застройщик ООО «МилАн». Проектная декларация