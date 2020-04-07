В Барнауле у развязки на Павловском тракте продают участок под высотный ЖК

Речь идет о территории на Павловском тракте, 60Б. Стоимость земельного участка составляет 70 млн рублей. Он оформлен в частную собственность.
Риэлтор, который ищет инвестора, сообщает, что территория подойдет для застройки многоэтажными домами.
Территорию с трех сторон окружает высотная жилая застройка, а четвертой она выходит на Павловский тракт.
Весь участок, ограниченный улицами Малахова, Бабуркина и Павловским трактом, отнесен к зоне Ж-1. Этот статус позволяет строить здесь жилые дома до 25 этажей (или 75 метров), гаражные комплексы до семи уровней, а также магазины, гостиницы, кафе, бизнес-центры и многие другие объекты.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе Нового рынка могут построить жилую 25-этажку.