В Барнауле у развязки на Павловском тракте продают участок под высотный ЖК

В районе «Мастерских» на Павловском тракте в Барнауле может появиться высотный жилой комплекс, пишет «Алтайский портал недвижимости». На продажу выставили участок в 11,2 тысячи квадратов.

Речь идет о территории на Павловском тракте, 60Б. Стоимость земельного участка составляет 70 млн рублей. Он оформлен в частную собственность.

Риэлтор, который ищет инвестора, сообщает, что территория подойдет для застройки многоэтажными домами.

Павловский тракт , 60 Б. altayrealt.ru

Территорию с трех сторон окружает высотная жилая застройка, а четвертой она выходит на Павловский тракт.

Весь участок, ограниченный улицами Малахова, Бабуркина и Павловским трактом, отнесен к зоне Ж-1. Этот статус позволяет строить здесь жилые дома до 25 этажей (или 75 метров), гаражные комплексы до семи уровней, а также магазины, гостиницы, кафе, бизнес-центры и многие другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе Нового рынка могут построить жилую 25-этажку.