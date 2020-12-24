В Барнауле в окружении сосен продают квартиру для фотографа

Квартиру с фотостудией выставили на продажу в элитном жилом комплексе в окружении сосен, сообщил «Алтайский портал недвижимости». Обойдется такое жилье в 17 млн рублей.

Дом находится на Змеиногорском тракте, 71а/3. Квартира с фотостудией занимает почти 173 кв. м, располагаясь в двухэтажной пристройке и имеет отдельный вход.

На первом уровне есть прихожая, гостиная, две комнаты с колоннами, санузел, кухня и выход на террасу.

Под фотостудии приспособлены два помещения с соответствующим интерьером, освещением, мебелью и техникой.

На цоколе расположился просторный холл, гардеробная, мини-спортзал, спальня, санузел с сауной и джакузи.

Продавец считает, что квартира находится в «лучшем месте для жизни в городе». Жилье предлагается и в ипотеку.