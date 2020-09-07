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Недвижимость

В Барнауле в районе «Мастерских» может вырасти современный жилой комплекс

Не так давно не участке по адресу ул. Павловский тракт, 60 Б начали расчищать территорию. Здесь работает спецтехника, стоит строительный кран. Оказалось, что землю купила ГК «Алгоритм». Вероятнее всего, застройщик подготавливает землю для будущей комплексной застройки.

На проданном "Алгоритму" участке уже ведутся работы по разбору объектов
На проданном "Алгоритму" участке уже ведутся работы по разбору объектов
altayrealt.ru

На утвержденной карте градостроительного зонирования периметр участка отнесен к зоне Ж-1. Данный статус позволяет возводить на земле жилые здания высотой до 75 метров (25 этажей), а также гаражные комплексы до 7 уровней, магазины, гостиницы, музеи поликлиники и т.д.

Территория была в частной собственности. Ранее ею владела организация «АСПМК СЭММ». На воротах до сих пор висит вывеска с ее названием.

Лакомый кусок земли находится на красной линии. Его общая площадь составляет более 11,2 тыс. кв. м. Здесь до сих пор стоят офисы, склады, производственные помещения, гаражи. Всего 15 объектов, общей площадью более 3,6 тыс. кв.м.

Проект ЖК &quot;Краски&quot;
Проект ЖК «Краски»
realtai.ru

Согласно данным публичной кадастровой карты, земля пригодна под жилую застройку. Ее разрешено использовать для многоэтажного строительства. Вид разрешенного использования — общественное использование объектов капитального строительства. При этом, никаких обременений нет. На участке проведено электричество, есть центральная канализация, подъездная дорога заасфальтирована. Одним словом, земля полностью готова к использованию.

Сколько девелопер вложил в покупку, точно неизвестно. Застройщик отказался как-то комментировать приобретение. На стадии продажи стоимость земли по данным «Циан» и «Авито» варьировала от 70 до 83 млн рублей.

Новый ЖК появится в очень удобном месте — рядом транспортная развязка, магазины, поликлиника и другие важные объекты. Неподалеку находится зеленая зона — сквер, где жильцы будущего комплекса смогут гулять.

Для «Алгоритма» это будет непервый жилой комплекс на одной из крупнейших транспортных магистралей Барнаула. Между Павловским трактом и Солнечной поляной уже возводится ЖК «Краски», который планируется сдать в 3-м квартале 2021 года.

realtai.ru/

Согласно проекту, один из домов комплекса — десятиэтажное здание на 3 подъезда (он возводится по адресу Павловский тракт, 162 Б) вместит в себя 280 квартир с разными планировками.

Кстати, о с другой стороны магистрали прячется еще один свободный участок. Его адрес: Павловский тракт, 211. По данным сайта «Недвижимость Алтай» в 2016 году планировалось, что на этом месте будет построена шестнадцатиэтажка с трехъярусными наземно-подземными гаражами и погребами. Но застройщик «Алтайэнергожилстрой» заморозил проект.

Сейчас земельный участок в 57 соток выставлена на продажу. Разрешенное использование — для размещения объектов транспорта. Согласно публичной кадастровой карте здесь можно строить одноэтажные, многоэтажные наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-мест.

Справка

«Алгоритм» — один из крупных застройщиков Барнаула. На счету девелопера масштабный проект квартальной застройки — «Балтийская крепость». Строительство ЖК завершилось с 2014 по 2018 годы. Квартал включает в себя 7 многоквартирных домов, каждый из которых был сдан с опережением срока. Четыре года подряд застройщик удостаивается почетной награды — золотой знак «Надежный Застройщик России».

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