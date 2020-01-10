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Недвижимость

В Барнауле в центре частного сектора появится очередная 20-этажка

В Барнауле на ул. Песчаной построят небоскреб в 20 этажей, пишет «Алтайский портал недвижимости». Он станет продолжением ЖК «Димитровские горки», который строит «Жилищная инициатива».

Новые высотки на ул. Песчаной.
Новые высотки на ул. Песчаной.
altayrealt.ru

Год назад заказчик объекта разработал и представил на градостроительном совете 24-этажку, но позже этажность новостройки решили понизить.

Первый дом ЖК «Димитровские горки» уже сдан, второй строят на пер. Ядринцева.

Новые высотки на ул. Песчаной.
Новые высотки на ул. Песчаной.
altayrealt.ru

Вместе с ним новый объект образует двор, состоящий из двух уровней — на подземном будет парковка, на надземном детские игровые, спортивные, хозяйственные площадки и зоны отдыха для взрослых.

Частный сектор в этом районе активно расселяют, выкупая у жителей их дома. Например, через дорогу ПСК «Строительная перспектива» возводит ЖК «Солар», на ул. Чернышевского сдан ЖК «Литерный» от ИСК «Алгоритм».

Территория в границах пр. Строителей, ул. Челюскинцев, Партизанская и пер. Ядринцева стала вторым массовым центром застройки после территории в районе Павловского тракта.

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