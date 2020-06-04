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Недвижимость

В Барнауле выросли цены на квартиры

В мае в Барнауле выросли цены на квартиры. В среднем стоимость квадрата увеличилась на 500 рублей, достигнув 51,4 тысячи рублей, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Недвижимость Барнаула.
Недвижимость Барнаула.
altapress.ru

Падение цен наблюдается в непопулярных районах, где давно не строилось новое жилье (например, на Потоке и Южном). В районах с развитой инфраструктурой, а также в центре города, цены на устаревшие квартиры либо неизменны, либо растут.

Дорожает жилье в сегменте недавно сданных домов, но в кварталах с переизбытком таких предложений стоимость наоборот падает.

В мае прибавили в цене комнаты почти во всех районах. Подобное бюджетное жилье в кризис имеет особый спрос. Заметно подорожали дома (на 1000 рублей за квадрат). Коммерческие объекты и земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, теряли в цене.

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