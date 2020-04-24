Новый тренд. В Барнауле выросло предложение на коммерческую и спрос на загородную недвижимость

Коммерческие объекты в Барнауле и Алтайском крае начали массово выставлять на продажу, а на загородную недвижимость вырос спрос.

Распродажа кафе , баров , ресторанов

В крае продают порядка 1300 коммерческих объектов, из них в Барнауле — около 900, отмечает «Алтайский портал недвижимости». При этом примерно 40% из них появились за последние три недели самоизоляции.

Большую часть составляют офисы (более 800 предложений), в базах 250 торговых объектов и 150 — производственно-складских.

Гостиница. Ресторан. СС0

Чаще всего сейчас появляются новые объявления о продаже кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, а также, заведений для развлечений и отдыха, включая сауны. За последние три недели на рынок вышло более 50 помещений этого направления.

Такого не было

В то же время в агентствах фиксируют рост спроса на загородную недвижимость на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет сайт «Недвижимость Алтай».

«При этом люди спрашивают вообще все: от участков с маленькими домиками за 5−7 тысяч рублей в месяц до добротных благоустроенных домов за 30 тысяч в месяц, где просто можно жить», — отметил руководитель одного из агентств недвижимости.

Эксперты говорят, что раньше в Барнауле такого тренда не было. На рынке загородной недвижимости образовался реальный дефицит: объем спроса превысил число предложений.