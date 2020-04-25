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Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу большой коттедж с бильярдной и камином

В столице Алтайского края продается большой двухэтажный коттедж на кромке соснового бора. Общая площадь дома составляет 267 кв. метров. Информация размещена на сайте бесплатный объявлений kuprod.ru.

В Барнауле продается большой коттедж с баней, бильярдом и камином.
В Барнауле продается большой коттедж с баней, бильярдом и камином.
"Купи-Продай"

Дом расположен в поселке Пригородном. Хозяин просит за коттедж 6,7 млн рублей. В эту же цену входят дополнительные опции: баня, гараж, земельный участок почти в 1 тыс. кв. метров.

На первом этаже дома расположены: кухня со встроенной техникой, большая гостиная (27,2 квадратов) с декоративным камином, ванная комната, просторная входная зона.

На втором этаже имеются две большие спальни (26,2 и 17 кв. метров), гостевая комната с гардеробной, просторный санузел.

В подвальном этаже с отдельным входом есть бильярдный зал, действующий камин, душевая и котельная.

Более подробную информацию о коттедже смотрите здесь.

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