В Барнауле выставили на продажу двухэтажный коттедж по реальной цене

Двухэтажный коттедж с земельным участком в 19 соток стоимостью 9,3 млн рублей продают в Барнауле. Объявление размещено на ресурсе объявлений Avito.

Продавец сообщает, что коттедж находится в поселке Фирсова Слобода-1, в 15 минутах езды до центра Барнаула.

Площадь дома — 200 кв. метров. Все коммуникации подведены.

Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1. «Авито»

На первом этаже расположены кухня-гостиная, гардеробная, санузел, выход в гараж и выход на террассу.

На втором этаже — три спальных комнаты и 2 санузла.

Гараж рассчитан на два автомобиля. «Приятным бонусом является возможность приобрести данный дом в ипотеку по государственной программе под 2,7% в год», — сообщает продавец.