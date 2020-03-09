В Барнауле выставили на продажу двухэтажный коттедж по реальной цене

Продавец сообщает, что коттедж находится в поселке Фирсова Слобода-1, в 15 минутах езды до центра Барнаула.
Площадь дома — 200 кв. метров. Все коммуникации подведены.
Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1.
«Авито»
На первом этаже расположены кухня-гостиная, гардеробная, санузел, выход в гараж и выход на террассу.
На втором этаже — три спальных комнаты и 2 санузла.
Гараж рассчитан на два автомобиля. «Приятным бонусом является возможность приобрести данный дом в ипотеку по государственной программе под 2,7% в год», — сообщает продавец.