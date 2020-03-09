Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу двухэтажный коттедж по реальной цене

Двухэтажный коттедж с земельным участком в 19 соток стоимостью 9,3 млн рублей продают в Барнауле. Объявление размещено на ресурсе объявлений Avito.

Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1.
Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1.
"Авито"

Продавец сообщает, что коттедж находится в поселке Фирсова Слобода-1, в 15 минутах езды до центра Барнаула.

Площадь дома — 200 кв. метров. Все коммуникации подведены.

Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1.
Продается коттедж в поселке Фирсова Слобода-1.
«Авито»

На первом этаже расположены кухня-гостиная, гардеробная, санузел, выход в гараж и выход на террассу.

На втором этаже — три спальных комнаты и 2 санузла.

Гараж рассчитан на два автомобиля. «Приятным бонусом является возможность приобрести данный дом в ипотеку по государственной программе под 2,7% в год», — сообщает продавец.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость