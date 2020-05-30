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Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу аккуратный коттедж на Арбатской улице

Двухэтажный коттедж в пригородном поселке Казенная Заимка выставлен на сайте объявлений kuprod.ru. Площадь четырехкомнатного объекта составляет 136 кв. метров. За дом продавец запросил 7 млн рублей.

Продается коттедж на улице Арбатской.
Продается коттедж на улице Арбатской.
"Купи-Продай"

Коттедж располагается на Арбатской улице — есть такая и в Барнауле — в самом центре поселка. Рядом расположена почта, автобусная остановка.

Описание объекта приведено в объявлении обтекаемо: «Продуманная планировка дома с максимально полезным использованием квадратуры — при очень аккуратном и некрупном и аккуратном строении дома внутренние помещения свободны и просторны».

Земельный участок, где есть и баня, занимает 5,5 сотки. Место под парковку машины засыпано щебнем.

Все документы готовы к продаже коттеджа.

Изучить объект недвижимости можно здесь.

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