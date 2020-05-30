В Барнауле выставили на продажу аккуратный коттедж на Арбатской улице

Коттедж располагается на Арбатской улице — есть такая и в Барнауле — в самом центре поселка. Рядом расположена почта, автобусная остановка.
Описание объекта приведено в объявлении обтекаемо: «Продуманная планировка дома с максимально полезным использованием квадратуры — при очень аккуратном и некрупном и аккуратном строении дома внутренние помещения свободны и просторны».
Земельный участок, где есть и баня, занимает 5,5 сотки. Место под парковку машины засыпано щебнем.
Все документы готовы к продаже коттеджа.
Изучить объект недвижимости можно здесь.