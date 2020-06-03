В Барнауле выставили на продажу отличный коттедж по индивидуальному проекту

Дом находится в 10 минутах езды до центра Барнаула на улице Южной. Продавец подчеркивает, что строил коттедж общей площадью 224 кв. метра по индивидуальному проекту.
В доме имеются три просторные комнаты, кухня-столовая, гостиная с камином. На кухне дополнительным бонусом идет итальянская мебель из массива, встроенная техника и столешница из камня.
В цокольном этаже расположены полноценная гардеробная, прачечная, котельная.
Также имеется гараж на два автомобиля с автоматическими воротами и красивый земельный участок с ухоженной территорией и баней из алтайского кедра с зоной барбекю.
Более внимательно изучить объект можно здесь.