В Барнауле выставили на продажу отличный коттедж по индивидуальному проекту

В столице Алтайского края почти за 13 млн рублей выставлен на продажу большой двухэтажный кирпичный коттедж. Объявение появилось на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru .

Дом находится в 10 минутах езды до центра Барнаула на улице Южной. Продавец подчеркивает, что строил коттедж общей площадью 224 кв. метра по индивидуальному проекту.

В доме имеются три просторные комнаты, кухня-столовая, гостиная с камином. На кухне дополнительным бонусом идет итальянская мебель из массива, встроенная техника и столешница из камня.

В цокольном этаже расположены полноценная гардеробная, прачечная, котельная.

Также имеется гараж на два автомобиля с автоматическими воротами и красивый земельный участок с ухоженной территорией и баней из алтайского кедра с зоной барбекю.

Более внимательно изучить объект можно здесь.