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3 июня
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Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу отличный коттедж по индивидуальному проекту

В столице Алтайского края почти за 13 млн рублей выставлен на продажу большой двухэтажный кирпичный коттедж. Объявение появилось на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru.

Коттедж на улице Южной.
Коттедж на улице Южной.
"Купи-Продай"

Дом находится в 10 минутах езды до центра Барнаула на улице Южной. Продавец подчеркивает, что строил коттедж общей площадью 224 кв. метра по индивидуальному проекту.

В доме имеются три просторные комнаты, кухня-столовая, гостиная с камином. На кухне дополнительным бонусом идет итальянская мебель из массива, встроенная техника и столешница из камня.

В цокольном этаже расположены полноценная гардеробная, прачечная, котельная.

Также имеется гараж на два автомобиля с автоматическими воротами и красивый земельный участок с ухоженной территорией и баней из алтайского кедра с зоной барбекю.

Более внимательно изучить объект можно здесь.

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