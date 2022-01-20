В Барнауле выставили на продажу элитный ресторан «Ползунов»

Ресторан « Ползунов » на пр. Красноармейский, 112 в Барнауле выставили на продажу за 79 млн рублей со всем оборудованием.

Ресторан занимает весь первый этаж (756,8 кв. м) и подвал (608,4 кв. м) многоквартирного дома, пишет «Политсибру» со ссылкой на объявление. На этаже ресторан на 70 посадочных мест, кухня и мойка, обособленная кофейня, банкетный зал на 120 человек с отдельным входом.

В цоколе находится VIP-зал на 15 мест, кондитерский, мясной и овощной цехи, холодильные и морозильные камеры, бытовые комнаты, помещения для персонала и склад.

Собственник отмечает возможность переделки помещения под другой вид деятельности.

Причины продажи ресторана, просуществовавшего около 17 лет, неизвестны.