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8 мая 23°C

В Барнауле за 100 млн рублей продают закрытый клубный коттеджный поселок

Бизнесмен Игорь Леонов выставил на продажу закрытый клубный коттеджный поселок бизнес-класса «Лион» в пригороде Барнаула, поселке Южный. Об этом рассказало издание «Континент Сибирь».

Лион, закрытый коттеджный поселок.
Лион, закрытый коттеджный поселок.
www.facebook.com/LionBarnaul

Объявление о продаже коттеджного поселка опубликовано на Avito. Корреспондентам издания объяснили по указанному в объявлении телефону, что поселок продается как в розницу, отдельными домами, так и оптом.

Строительство поселка началось в 2016 году, сейчас его готовность оценивается в 60%, за него просят 102 млн рублей. По информации продавцов, в коттеджном поселке 32 дома. Каждый из них имеет собственное название на греческом языке, к примеру, Teleos (Совершенный) или Koros (Пространство).

В стоимость продажи поселка, кроме домов, входят земельные участки размером 6−13 «соток», центральные инженерные сети, строительное оборудование и «прочая инфраструктура». При строительстве коттеджей в «Лионе» изначально предполагалось использовать искусственный мрамор, в домах, оснащенных технологией smart home, разместить 3D-полы. Ландшафт поселка девелопер намеревался оживить с помощью 400 специально привезенных и посаженных елей-крупномеров.

&quot;Лион&quot;.
«Лион».
ksonline.ru

В объявлении сообщается, что для достройки поселка покупателю потребуется 50−60 млн рублей. Предполагаемое начало окупаемости проекта — три месяца после достройки при общей выручке до 300 млн рублей.

Стоимость отдельных коттеджей в «Лионе» составляет от 12 до 17 млн рублей при площади самих домов от 180 до 190 кв. метров, указывает издание со ссылкой на ЦИАН. На сайтах объявлений дома в «Лионе» выставлены на продажу по цене от 50 тыс. рублей за квадратный метр.

Как пояснила изданию специалист по загородной недвижимости Лариса Калинина, «Лион» — не единственный элитный коттеджный поселок в Барнауле. Есть, в частности, «Фирсова слобода». Один из домов в ней минувшей зимой продавался за 72 млн рублей. Однако, по словам эксперта, целиком элитный коттеджный поселок закрытого типа продается здесь впервые.

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