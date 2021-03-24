В Барнауле вновь продают необычное здание со стеклянным куполом, но уже за 39 млн рублей

Нестандартное строение, расположенное рядом с краевым психоневрологическим диспансером для детей, снова появилось на сайте « Авито ». На этот раз стоимость здания, возведенного на ул. Вешняя, 19, обойдется покупателю на 10 млн рублей дешевле, чем год назад. Оно продается за 39 млн рублей.

Здание все также стоит без хозяина. Его общая площадь — более 1,5 тыс. кв. м. Размер участка — 1,7 тыс. кв. м.

«Имеется возможность увеличения площади земельного участка», — уточняет автор объявления.

Внутри до сих пор до конца не выполнена полноценная отделка, хотя сделана стяжка пола, а стены оштукатурены. На фотографиях видно, что местами фасад начал ветшать. Но продавец утверждает, что оно было недавно введено в эксплуатацию.

Здание было построено на красной линии элитного района Барнаула в нагорной части, на пересечении ул. Вешняя и Змеиногорского тракта. Он находится в нескольких минутах езды от центра города. По соседству разместились коттеджные поселки и многоэтажные жилые комплексы. В том числе, скандально известный «Городок».

В Барнауле вновь продают здание на ул. Вешней , 19. «Авито».

Благодаря яркому цвету фасада и стеклянному куполу его хорошо видно не только со стороны Змеиногорского тракта.

Также здесь сконцентрированы медицинские учреждения разного профиля. Помимо психоневрологического диспансера, рядом находятся санаторий «Обь».

При этом, необычное здание пригодно для размещения профилактория, частной школы или детского сада, а также для офиса крупной компании

«Имеется возможность увеличения площади земельного участка», — говорится в объявлении.

В Барнауле вновь продают здание на ул. Вешней , 19. «Авито».

Здание построено из кирпича с использованием железобетонных перекрытий. Все коммуникации в рабочем состоянии. Есть центральное водоснабжение и канализация. Горячая вода и отопление — от собственной газовой котельной. Проведена электроэнергия.

В Барнауле вновь продают здание на ул. Вешней , 19. «Авито».

Одно из преимуществ недвижимости — большая площадь остекления, свободная планировка и высокие потолки. На цокольном этаже их высота достигает трех метров, на первом, втором и в мансарде — четырех.

Кроме того, здесь построен бассейн, который оснащен практически всем необходимым оборудованием.