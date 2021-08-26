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Недвижимость

Хоромы за 90 млн рублей. В Барнауле, недалеко от заказника, вновь продают особняк с винным погребом

Большой дом, выставленный на продажу, находится в зеленой зоне рядом с Бобровским заказником. Недвижимость была возведена в микрорайоне Светлый в селе Бобровка Первомайского района. Его цена — 89,9 млн рублей.

В Барнауле продается особняк за 90 млн рублей.
В Барнауле продается особняк за 90 млн рублей.
"Циан".

Огромный особняк, площадью 515 кв. м, уже появлялся на сайтах по продаже недвижимости около полугода назад. Однако стоил он скромнее — 75 млн рублей.

В целом же, все осталось по-прежнему. В коттедже сделан дизайнерский ремонт в стиле Шале. «Жилые квадраты» обставлены мебелью и предметами интерьера класса люкс. Большая часть обстановки ручной работы и выполнена из дерева.

Цоколь жилого здания оборудован баней из кедра, осины и березы, с соляной стенкой.

Почти за 90 млн рублей покупателю предлагают еще и участок в 30 соток. На территории поработали ландшафтные дизайнеры. Кром того, были построены летняя и зимняя беседки и винный погреб, глубиной четыре метра.

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