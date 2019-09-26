В Барнауле возле санатория «Обь» за баснословные деньги продают громадный коттедж

В Барнауле продается роскошный трёхэтажный коттедж с чистовой отделкой. Его цена — 65 млн. руб. Объявление о продажи опубликовано на Avito

Общая площадь коттеджа составляет 722.2 кв. метра, жилая занимает 259,9 квадратов. Коттедж выполнен из монолитного железобетона, наружные стены и перегородки — из красного кирпича. При этом стены снаружи отделаны пенопластом с двойной антивандальной сеткой и штукатуркой. Цоколь, оконные сливы и входная группа дома отделаны гранитом. Кровля, отопление и водопровод выполнены из меди.

В цокольном этаже размещен банный комплекс с подсобными помещениями и бассейном.

Дом расположен на участке 64.5 сотки, огороженном кирпичном забором высотой 3 метра. Помимо коттеджа на участке построен гостевой дом, а также 2 гаража: первый — на 5 автомобилей с автоматическими воротами, второй — подземный с чистовой отделкой и усиленным фундаментом, позволяющим возвести над ним еще два полноценных этажа.

Кроме того, на участке имеются газовая котельная с аварийным электрическим котлом и трансформатор 380 В. на 64 кВт. Во всех помещениях, в том числе и в гараже на пять мест, установлен пол с подогревом.

Роман Покатилов