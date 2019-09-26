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Недвижимость

В Барнауле возле санатория «Обь» за баснословные деньги продают громадный коттедж

В Барнауле продается роскошный трёхэтажный коттедж с чистовой отделкой. Его цена — 65 млн. руб. Объявление о продажи опубликовано на Avito

Дом, который можно использовать, как отель.
Дом, который можно использовать, как отель.
avito.ru.

Общая площадь коттеджа составляет 722.2 кв. метра, жилая занимает 259,9 квадратов. Коттедж выполнен из монолитного железобетона, наружные стены и перегородки — из красного кирпича. При этом стены снаружи отделаны пенопластом с двойной антивандальной сеткой и штукатуркой. Цоколь, оконные сливы и входная группа дома отделаны гранитом. Кровля, отопление и водопровод выполнены из меди.

В цокольном этаже размещен банный комплекс с подсобными помещениями и бассейном.

Дом расположен на участке 64.5 сотки, огороженном кирпичном забором высотой 3 метра. Помимо коттеджа на участке построен гостевой дом, а также 2 гаража: первый — на 5 автомобилей с автоматическими воротами, второй — подземный с чистовой отделкой и усиленным фундаментом, позволяющим возвести над ним еще два полноценных этажа.

Кроме того, на участке имеются газовая котельная с аварийным электрическим котлом и трансформатор 380 В. на 64 кВт. Во всех помещениях, в том числе и в гараже на пять мест, установлен пол с подогревом.

Роман Покатилов

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