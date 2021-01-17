В Барнауле всего за 16 млн рублей продается квартира, покрытая «золотом»

На сайте «Циан» появилось свежее и необычное предложение. Это трехкомнатная квартира в доме, построенном на Змеиногорском тракте, 102/19. Ее общая площадь составляет 130 кв. м., а цена — чуть более 123 тыс. за «жилой квадрат».

В Барнауле продается роскошная квартира на Змеиногорском тракте за 16 млн рублей.

Отличительная особенность недвижимости — необычный ремонт. С одной стороны, судя по фотографиям, здесь все сделано в стиле «дорого-богато», с другой — отделка, как и обстановка, не лишены дизайнерской задумки и даже вкуса.

Начиная с пола и потолка, заканчивая декоративными элементами, квартира буквально усыпана золотом. Это сразу бросается в глаза. Автор объявления уточняет, что все использованные материалы исключительного качества.

Кроме того, продавец уточняет, что ко всей внешней роскоши добавляется еще и потрясающий вид из окна.

В Барнауле продается роскошная квартира на Змеиногорском тракте за 16 млн рублей. «Циан».

Сам дом находится под круглосуточной охраной, а в парадной сидит консьерж. Во дворе большое количество парковочный мест.

На территории оборудованы три фонтана, недалеко от нее шелестит ветками сосновый лес. У дома построено много детских площадок и парковая зона со скамейками.

«Единственное место, где комфортно жить», — таким амбициозным заявлением заканчивается объявление.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.