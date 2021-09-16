В Барнауле всего за 1,2 млн рублей продается очаровательный «лего-домик»

Небольшой двухэтажный дом, который был выставлен на « Циан », находится в садоводстве «Ветеран-Лесное» (село Власиха) на ул. Мамонтова, 181/267. Его площадь — 23 кв. м. Он построен на участке в 5 соток. Стоимость объекта — 52,1 тыс. за кв. м.

Яркие разноцветные квадраты фасада домика сразу привлекают внимание. Из-за такого цветового решения здание кажется игрушечным — будто его собрали из больших кубиков «Лего».

Однако «начинка» здания недетская. Здесь есть теплый санузел с душевой кабиной, на участке в 5 соток есть хозяйственные постройки. Оставшейся площади, как уверяет продавец, достаточно для «реализации ваших желаний о загородной жизни в садоводстве».

«Этот участок станет местом, где вы будете с удовольствием проводить время и отдыхать от трудовых будней», — говорится в объявлении.

Кроме того, в шаговой доступности от участка находятся парк, лес и озеро, в котором можно купаться.

Неподалеку расположена остановка общественного транспорта. Отсюда можно быстро добраться до дома. От участка до центра Барнаула около 20-ти км.