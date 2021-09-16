В Барнауле всего за 1,2 млн рублей продается очаровательный «лего-домик»

Яркие разноцветные квадраты фасада домика сразу привлекают внимание. Из-за такого цветового решения здание кажется игрушечным — будто его собрали из больших кубиков «Лего».
Однако «начинка» здания недетская. Здесь есть теплый санузел с душевой кабиной, на участке в 5 соток есть хозяйственные постройки. Оставшейся площади, как уверяет продавец, достаточно для «реализации ваших желаний о загородной жизни в садоводстве».
«Этот участок станет местом, где вы будете с удовольствием проводить время и отдыхать от трудовых будней», — говорится в объявлении.
Кроме того, в шаговой доступности от участка находятся парк, лес и озеро, в котором можно купаться.
Неподалеку расположена остановка общественного транспорта. Отсюда можно быстро добраться до дома. От участка до центра Барнаула около 20-ти км.
«Приезжайте завтра и вы будете очарованы», — подытожил свое послание потенциальным покупателям хозяин «лего-домика».