В Барнауле за год выдали рекордно мало разрешений на строительство

На строительство высотных жилых домов в Барнауле в 2020 году выдали всего 21 разрешение, пишет «Алтайский строительный портал». В 2019 году их было 25, что считалось рекордно низким количеством.

В 2018 году количество согласованных проектов составило — 61, в 2017 их было 27, в 2016 — 30, в 2015 — 44. Больше всего в 2014 году — 67.

Эксперты отмечают, что в 2020 году разрешения часто выдавались на целые комплексы, состоящие из нескольких корпусов.

Например, «Адалин-Строй» одним разрешением согласовала ЖК «Мичурин парк», в котором будет четыре корпуса и около 2 тыс. квартир.

Также в 2020 году в Барнауле разрешили возводить и реконструировать 19 зданий для мелких магазинов, крупных торговых и развлекательных комплексов, согласовано 39 объектов для складов, производственных цехов и промышленных баз, одобрено четыре гаражных комплекса, три детских сада, одно высшее образовательное учреждение, гостиница, храм и школа.

В конце 2020 года барнаульские риэлторы рассказали altapress.ru о взлете продаж, дефиците квартир и пандемии.