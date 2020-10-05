В Барнауле продается двухуровневая квартира с деревянной лестницей и простором для фантазии за 6,5 млн

Двухуровневая квартира с двумя туалетами и лестницей из массива дерева продается в Барнауле, сообщает сайт объявлений kuprod.ru . Недвижимость находится в тихом и уютном квартале 2002 на Северном Власихинском проезде. От других предложений она отличается необычной планировкой, дизайнерским ремонтом и относительно небольшой стоимостью.

За просторную «четырешка» с потолками, высотой 2,5 м и общей площадью 97,2 кв. м, продавцы просят 6,5 млн рублей.

Квартира находится в большом шестиэтажном кирпичном доме 2006 года постройки.

Напомним, что по мнению застройщиков и риэлторов, кирпич — это наиболее экологичный и дорогой материал для возведения жилых домов. Девелоперы Барнаула и сегодня его используют, поэтому кирпич до сих пор занимает первое место в рейтинге стройматериалов для стен. Из него в 2020 году в Алтайском крае построено 37,9% всего возводимого жилья

Эксперты отмечают, что жить в таком здании гораздо комфортнее.

Дом на Северном Власихинском проезде очень теплый, а окна квартиры выходят во двор. То есть, здесь еще и тихо.

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Двухуровневая квартира на Северном Власихинском проезде. kuprod.ru.

Еще одна отличительная особенность четырехкомнатной квартиры — наличие двух санузлов. В первую очередь это будет удобно большой семье с детьми.

«Четырешка» необычно спланирована. Одна двухуровневая. Для удобства в ней была построена красивая деревянная лестница с полноценной кладовой под пролетом.

К слову, лоджия застеклена. При желании она может стать дополнением к жилым квадратам.

Двухуровневая квартира на Северном Власихинском проезде. kuprod.ru.

За такую цену новому владельцу останется вся техника и мебель. Иными словами, она полностью упакована и готова к въезду жильцов.

В просторный двор просто так не заедешь — там стоит шлагбаум. Есть прикрепленное за квартирой парковочное место.

В районе строится новая поликлиника, есть школы, детские сады. Неподалеку транспортная развязка и гипермаркеты — «Лента», «Ашан».

Более подробную информацию об эксклюзивном предложении из мира недвижимости читайте в объявлении на сайте kuprod.ru.