5 июня
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Недвижимость

В Барнауле за 1,15 млн продается квартира-студия с душем, но без туалета

Компактная студия с «необычным» санузлом продается на ул. 40 лет Октября, 20/42 в Барнауле. В ней установлена душевая кабина, но нет раковины и унитаза. Стоит квартира 95,833 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,15 млн рублей. Вся мебель в единственной комнате достанется новому владельцу, отмечает автор объявления на «Авито».

Компактная студия с «необычным» санузлом продается на ул. 40 лет Октября, 20/42 в Барнауле за 1,15 млн рублей.
Компактная студия с «необычным» санузлом продается на ул. 40 лет Октября, 20/42 в Барнауле за 1,15 млн рублей.
"Авито".

Площадь студии составляет 12 кв. м. Она расположена на втором этаже кирпичной «5-этажки».

Желто-бежевые стены в квартире «чередуются» с живописными фотообоями. На них нанесен пейзаж с отвесными скалами, почти как в Гранд-Каньоне (уникальном природном памятнике. — Прим. ред.) Потолок здесь натяжной, белого цвета. А вот окно — деревянное, с небольшой форточкой: оно выходит на дорогу и мини-аллею из раскидистых деревьев.

В комнате «с простым ремонтом» есть длинный синий диван, платяной шкаф, две тумбы, телевизор и стол.

В объявлении на «Авито» говорится, что студия находится в спокойном районе. Продавец уточняет, что в нем развита инфраструктур. В шаговой доступности гимназия № 74, детская поликлиника, магазины и торговый центр «Юность».

Компактная студия с «необычным» санузлом продается на ул. 40 лет Октября, 20/42 в Барнауле за 1,15 млн рублей.
Компактная студия с «необычным» санузлом продается на ул. 40 лет Октября, 20/42 в Барнауле за 1,15 млн рублей.
«Авито».

Доехать до центра Барнаула от ул. 40 лет Октября можно на маршрутке № 29.

Возможна ипотека.

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