В Барнауле за 1,15 млн продается квартира-студия с душем, но без туалета

Площадь студии составляет 12 кв. м. Она расположена на втором этаже кирпичной «5-этажки».
Желто-бежевые стены в квартире «чередуются» с живописными фотообоями. На них нанесен пейзаж с отвесными скалами, почти как в Гранд-Каньоне (уникальном природном памятнике. — Прим. ред.) Потолок здесь натяжной, белого цвета. А вот окно — деревянное, с небольшой форточкой: оно выходит на дорогу и мини-аллею из раскидистых деревьев.
В комнате «с простым ремонтом» есть длинный синий диван, платяной шкаф, две тумбы, телевизор и стол.
В объявлении на «Авито» говорится, что студия находится в спокойном районе. Продавец уточняет, что в нем развита инфраструктур. В шаговой доступности гимназия № 74, детская поликлиника, магазины и торговый центр «Юность».
Доехать до центра Барнаула от ул. 40 лет Октября можно на маршрутке № 29.
Возможна ипотека.