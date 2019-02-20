В Барнауле за 16 млн продают большую квартиру с отдельным входом, погребом и хамамом

Площадь квартиры — 160 квадратных метров, в ней есть два уровня и собственный вход. На втором этаже находится гостиная с витражным остеклением, две просторные спальные комнаты, кухня-гостиная, холл, терраса.
На нижнем уровне — большая комната отдыха, хамам, душевая, санузел, гардеробная, погреб, прачечная. В квартире сделали ремонт.
В объявлении указано, что по всему периметру дома и комплекса работает система видеонаблюдения. Также есть парковка для автомобилей.
Стоимость квартиры — 16 млн рублей.