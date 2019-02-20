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Недвижимость

В Барнауле за 16 млн продают большую квартиру с отдельным входом, погребом и хамамом

В Барнауле в элитном микрорайоне на Горе продают 4-комнатную квартиру. По словам риелтора, ее можно считать мини-коттеджем, пишет «Недвижимость Алтай».

В Барнауле за 16 млн продают большую квартиру с отдельным входом, погребом и хаммамом.
В Барнауле за 16 млн продают большую квартиру с отдельным входом, погребом и хаммамом.
realtai.ru

Площадь квартиры — 160 квадратных метров, в ней есть два уровня и собственный вход. На втором этаже находится гостиная с витражным остеклением, две просторные спальные комнаты, кухня-гостиная, холл, терраса.

На нижнем уровне — большая комната отдыха, хамам, душевая, санузел, гардеробная, погреб, прачечная. В квартире сделали ремонт.

В объявлении указано, что по всему периметру дома и комплекса работает система видеонаблюдения. Также есть парковка для автомобилей.

Стоимость квартиры — 16 млн рублей.

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