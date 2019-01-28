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Недвижимость
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В Барнауле за 40 млн. продают четырехэтажный коттедж с бассейном, спортзалом и зимним садом

В Барнауле выставили на продажу четырехэтажный коттедж с сауной, бассейном и многими другими удобствами цивилизации. Объявление об этом размещено на avito.ru.

Коттедж в Индустриальном районе Барнаула.
Коттедж в Индустриальном районе Барнаула.
avito.ru.

Автор объявления, частное лицо, утверждает, что жилая площадь кирпичного коттеджа 520 кв. метров. В цокольном этаже расположен гараж и сауна с бассейном и комнатой отдыха. А в мансардном этаже есть спортзал с зоной отдыха и гостевая спальня с ванной комнатой.

На втором этаже три спальни, кабинет, в ванной комнате — джакузи с туалетом. На первом этаже расположен холл, кухня и столовая. А также гостиная с большим камином и зимним садом садом.

У дома благоустроенная территория, на участке построена баня с мансардой и газовым отоплением и летняя беседка с дровяной печью и барбекю. Участок 10 соток. Коттедж расположен в Индустриальном районе Барнаула на ул. Рубиновая — на территории малоэтажной застройки. Владелец оценивает его в 40 млн рублей.

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