В Барнауле за 13,5 млн рублей продается бывший бордель, известный как «Дом семян»

В краевой столице на торги выставили старинный зеленый особняк с резными наличниками, который известен барнаульцам, как «Дом семян». Он находится на площади Спартака, по адресу ул. Пушкина 80.

Дом с историей…

Здание, выставленное на продажу, является памятником архитектуры регионального значения. У особняка богатая история.

Историк Данил Дегтярев рассказал altapress.ru, что по мнению краеведа и реставратора Олега Полякова до революции это здание стояло в районе ул. 3-й Алтайской (Кирова). В нем был публичный дом.

«Дом семян» на ул. Пушкина , 80. 2 ГИС , v.ponimatkin.

Данил Дегтярев,

краевед:

Это весьма вероятно. Так как до 1915 года большинство такого рода заведений как раз в районе 3-й Алтайской и находились (а потом их все вообще прикрыли). В 20-е годы какой-то прогрессивный нэпман решил перенести красивый дом с резьбой с окраины Барнаула (Кирова была окраиной) в центр. Так здание переехало на ул. Пушкина, 80.

Краевед отмечает, что косвенно это подтверждается официальной датой его постройки — 1926 год. Но внешний вид дома наталкивает на мысль, что его возраст более солидный. Вероятнее всего, дом действительно перенесли.

«Дом семян» на ул. Пушкина , 80. staslandia.ru.

Данил Дегтярев напомнил об одном городском мифе. В советское время у особняка появилось прозвище «Дом с кнопкой».

«На нем не было никаких вывесок. Только дверь с единственной кнопкой. Говорили, что там находится КГБ, а кнопка — для стукачей. На самом же деле там было КБ завода „Ротор“».

…или типография

По другой информации здание, которое могло быть построено в 1901 году, с 1910-го стало типографией «Алтайское печатное дело» Василия Михайловича Вершинина, известного в Барнауле общественного и политического деятеля. Здесь издавалась газета «Жизнь Алтая».

«Дом семян» на ул. Пушкина , 80. staslandia.ru.

После февральской революции 1917 года в составе комитета Государственной Думы Василия Михайлович участвовал в создании Временного правительства.

Новое время

В 90-е здесь располагался магазин посадочного материала, парикмахерская, ателье. Сейча оно, судя по всему, пустует. По крайней мере, его двери уже долгое время остаются закрытыми.

Вывеска на «Доме семян».

О том, что здесь когда-то кипела жизнь говорят деревянные слова «Ателье» и «Дом семян», а еще странная вывеска «Парикмахерская» с очень своеобразным расположением букв.

На продажу

Пока красивый особняк числится за БСКБ «Восток». Именно поэтому объект продают с аукциона. Всеми вопросами сделки занимается госкорпорация «Ростех».

«Дом семян» на ул. Пушкина , 80. staslandia.ru.

В рекламном объявлении на «Циане» указаны все плюсы лота:

Площадь земельного участка — 701 кв. м

Площадь складов — 529,7 кв. м

Площадь административного здания ( 2 этажа) — 332,4 кв. м

2 этажа) — 332,4 кв. м Площадь гаража с пристроем — 78,8 кв. м

Площадь склада с пристроем — 118,5 кв. м

Кроме того, участок заасфальтирован, здесь есть необходимые коммуникации, радует хорошая транспортная доступность и расположение в центре Барнаула.

И все это за 13,5 млн рублей.

В объявлении аккуратно замечают, что объект требует косметического ремонта. Но нет ни одного упоминания, что со всеми преимуществами особняка и его «приданого», будущий владелец получит охранное обязательство.