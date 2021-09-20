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Недвижимость

В Барнауле за 8,5 млн рублей продается большой «Дом-облако»

Двухэтажный особняк, фасад которого похож на классическое изображение облака, построен в микрорайоне Осипенко. Его общая площадь составляет 250 кв. м. Размер участка под ним — 6 соток. Дом отличается не только нестандартным архитектурным решением, но и необычным внутренним наполнением.

В Барнауле продается коттедж за 8,5 млн рублей, похожий на облако.
В Барнауле продается коттедж за 8,5 млн рублей, похожий на облако.
"Циан".

Особняк полностью выбивается из окружающей архитектуры микрорайона цветом и формой. Особенно удивляет последнее. Первый этаж прямоугольный, визуально он отделен от второго молдингом — приметой классического стиля в архитектуре. Он украшен пилястрами без капителей. Их венчают маленькие башенки с металлическими навершиями.

Второй этаж со стороны главного фасада похож на облако — зачастую именно таким (но менее правильной формы) его рисуют дети и мультипликаторы. Эту часть здания укрывает сводчатая кровля. Эффект усиливают арочные оконные проемы и ложное окно.

Внутри коттедж не менее интересен, чем снаружи. Чистовая отделка выполнена только в нескольких помещениях. Новому покупателю не составит труда свить здесь гнездышко на свой вкус.

Пока же здесь преобладают белый цвет стен и потолка, имитация лепнины — все это поддерживает «облачный» образ и подчеркивает внушительное внутренне пространство.

В объявлении на сайте «Циан» указано, что особняк расположен на ул. Садовая. Однако дом с «облачной» архитектурой находится в другом месте — на ул. Телефонная.

В Барнауле продается коттедж за 8,5 млн рублей, похожий на облако.
В Барнауле продается коттедж за 8,5 млн рублей, похожий на облако.
«Циан».

Что касается технических характеристик, то в коттедж проведены центральные коммуникации — водоснабжение, газ. На земельном участке построена баня, высажены сезонные растения.

«Улица асфальтированная, зимой постоянно производится чистка снега, в тёмное время суток работает освещение», — резюмирует автор объявления.

&quot;Дом облако&quot; в пригороде Мельбурна.
«Дом облако» в пригороде Мельбурна.
Weareart.ru.

К слову, в 2012 году компания Mcbride Charles Ryan преобразила 100-летний дом Edwardian в северной части Фицроя, пригорода Мельбурна, в «Дом облака». Архитекторы придали необычную форму одному из помещений — кухне. В итоге, здание преобразилось до неузнаваемости. Благодаря этому он наполнился «воздухом», свободой и благородством.

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