В Барнауле за 24 млн рублей продается большой особняк с бронированными окнами и росписью

Все окна в доме с бронированными стеклами. Их не возьмет ни камень, ни пуля. Безопасности добавляют две охранных сигнализации.
В чем еще особенность просторного коттеджа? На первом этаже расположена гостиная, стены которой украшены росписью. Кухня со встроенной мебелью из натурального дерева — дуба. На втором этаже — большие спальни с гардеробными. Здесь же размещен личный кабинет, где можно спокойно работать даже на удаленке.
На территории дома построена двухэтажная баня с парилкой и комнатой для гостей. Рядом — теплый гараж для трех машин.
Участок облагорожен. Деревья и зелень дополняют атмосферу уюта особняка. Оборудована зона отдыха с барбекю.
Новому хозяину достанется вся обстановка, техника и элементы декора.
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