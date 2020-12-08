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Недвижимость

В Барнауле за 24 млн рублей продается большой особняк с бронированными окнами и росписью

Трехэтажный дом, объявление о продаже которого размещено на сайте «Циан», построен в Индустриальном районе, на ул. Просторная. Общая площадь объекта — 400 кв. м., размер участка под ним — 10 соток. Владельцы позиционируют его, как место для комфортной и достойной жизни большой семьи.

Большой особняк с бронированными окнами на ул. Просторная.
Большой особняк с бронированными окнами на ул. Просторная.
"Циан".

Все окна в доме с бронированными стеклами. Их не возьмет ни камень, ни пуля. Безопасности добавляют две охранных сигнализации.

В чем еще особенность просторного коттеджа? На первом этаже расположена гостиная, стены которой украшены росписью. Кухня со встроенной мебелью из натурального дерева — дуба. На втором этаже — большие спальни с гардеробными. Здесь же размещен личный кабинет, где можно спокойно работать даже на удаленке.

На территории дома построена двухэтажная баня с парилкой и комнатой для гостей. Рядом — теплый гараж для трех машин.

Большой особняк с бронированными окнами на ул. Просторная.
Большой особняк с бронированными окнами на ул. Просторная.
«Циан».

Участок облагорожен. Деревья и зелень дополняют атмосферу уюта особняка. Оборудована зона отдыха с барбекю.

Новому хозяину достанется вся обстановка, техника и элементы декора.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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