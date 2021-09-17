В Барнауле за 12 млн рублей продается дизайнерская квартира с «парящей» кухней и прекрасным видом на Обь

В квартире три отдельные спальни, одна из них с мастер-зоной (ванная комната и постирочная), две другие адаптированы под детские.
Дизайнерский интерьер просторного зала и спальни для взрослых можно отнести к стилю лофт. В остальных «поселились» минимализм и детская непосредственность. Одна из спален для более младших членов семьи классически сдержанная и графичная. Другая — более яркая, с фотообоями и оборудованием для активного времяпрепровождения.
Гвоздь интерьера четырехкомнатной квартиры — кухня в английском стиле.
Компактная кухонная зона состоит из удобных шкафов со светло-зелеными фасадами, имитирующими дерево (либо сделанные из массива дерева), столешницы с местом для готовки и мойкой, а также встроенной барной стойкой.
Все это размещается на низком постаменте, оснащенном светодиодной подсветкой. Благодаря такому эффекту кажется, будто кухня буквально парит в воздухе над полом.
Автор объявления подчеркивает, что освещение квартиры продумана до малейших нюансов не только на кухне, но и в других частях квартиры.
«Бонусом покупателю: кладовое помещение на этаже, что позволит хранить нужные вещи под рукой и вне квартиры», — добавил продавец.