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Недвижимость

В Барнауле за 12 млн рублей продается дизайнерская квартира с «парящей» кухней и прекрасным видом на Обь

Недвижимость находится на 16- этаже одной из 24-этажных «свечек» жилого комплекса «Аквамарин» на ул. Приречная, 9. Ее общая площадь — 107,5 кв. м. Цена — 11,9 млн рублей. В помещениях сделан дизайнерский ремонт, а из панорамных окон открывается потрясающий вид на Обь.

В Барнауле за 11,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира в ЖК "Аквамарин".
В Барнауле за 11,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира в ЖК "Аквамарин".
"Циан".

В квартире три отдельные спальни, одна из них с мастер-зоной (ванная комната и постирочная), две другие адаптированы под детские.

Дизайнерский интерьер просторного зала и спальни для взрослых можно отнести к стилю лофт. В остальных «поселились» минимализм и детская непосредственность. Одна из спален для более младших членов семьи классически сдержанная и графичная. Другая — более яркая, с фотообоями и оборудованием для активного времяпрепровождения.

Гвоздь интерьера четырехкомнатной квартиры — кухня в английском стиле.

Компактная кухонная зона состоит из удобных шкафов со светло-зелеными фасадами, имитирующими дерево (либо сделанные из массива дерева), столешницы с местом для готовки и мойкой, а также встроенной барной стойкой.

Все это размещается на низком постаменте, оснащенном светодиодной подсветкой. Благодаря такому эффекту кажется, будто кухня буквально парит в воздухе над полом.

В Барнауле за 11,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира в ЖК &quot;Аквамарин&quot;.
В Барнауле за 11,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира в ЖК «Аквамарин».
«Циан».

Автор объявления подчеркивает, что освещение квартиры продумана до малейших нюансов не только на кухне, но и в других частях квартиры.

«Бонусом покупателю: кладовое помещение на этаже, что позволит хранить нужные вещи под рукой и вне квартиры», — добавил продавец.

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