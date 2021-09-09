9 сентября 10°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле за 40 млн рублей продается «дом-бинокль» с большой баней и местом под теннисный корт

Элитный особняк построен на участке в 30 соток в коттеджном поселке Индустриального района. Его площадь — 420 кв. м. Толщина стен — 60 см. На двух из трех этажей выполнена полная отделка, Комнаты частично меблированы. Стоимость «жилого квадрата» владельцы оценили в 95 тыс. рублей.

В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей.
В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей.
"Авито".

Главный фасад дома встречает гостей двумя симметричными башнями с перемычкой — входной группой с невысоким крыльцом и коваными перилами. Внешне такое архитектурное решение напоминает перевернутый на окуляры бинокль.

Простые геометрические формы здания отсылают к романскому стилю. Его дополняют классические элементы декора и романтические нотки ренессанса в виде арочных окон.

Но за «биноклем» кроется сюрприз — основная часть здания, которая «прячется» за главным фасадом особняка. Здесь все просто и без затей — прямые линии с округлыми выпуклостями эркера (без балконных перил) и уютной веранды.

Внутри коттедж практически готов к приезду новых хозяев. Два этажа полностью отделаны. В помещениях явно поработал дизайнер. Интерьеры комнат наполнены эклектикой и уютом дорогого загородного дома.

В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей.
В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей.
«Авито».

По периметру большого участка в 30 соток растут сосны. На его территории построен гараж, площадью 100 кв. м и баня из бруса. Здесь же выделено место под теннисный корт и другие развлекательные объекты.

Хозяин признается: строил для себя, но вынужден продать из-за переезда. Владелец отмечает, что готов на обмен. К рассмотрению принимаются недвижимость за рубежом или другие ликвидные объекты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость