В Барнауле за 15 млн рублей продается двухуровневая квартира для состоятельных людей

Квартира занимает 8 и 9 этажи. Уровни соединены красивой деревянной лестницей. При этом, высота потолков — три метра. Кроме привычных комнат, гостиной, кухни и гардеробной есть отдельная библиотека. При желании жилую площадь можно разделить на две отдельные квартиры.
Кроме трех лоджий есть овальный открытый балкон с видом на Обь.
Ремонт в элитной квартире выполнен с использованием экологически чистых материалов — испанского кафеля, французской декоративной штукатурки, массива дуба.
Территория дома закрыта автоматическим шлагбаумом, во дворе построена детская площадка. По периметру ведется видеонаблюдение, в парадной жителей и гостей встречает консьерж.
На этаже — просторный холл с мраморными полами, есть общий открытый балкон с видом во двор.
За квартирой закреплены два парковочных места.
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