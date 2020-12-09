В Барнауле за 15 млн рублей продается двухуровневая квартира для состоятельных людей

В объявлении сайта «Жилфонда» говорится , что пятикомнатные хоромы, площадью 193 кв. м. находятся в элитном доме на ул. Анатолия, 20. Кирпичное здание было построено в 2001 году на второй линии от пр. Комсомольский. Стоимость квадратного метра такого жилья выглядит привлекательно — 77,7 тыс. рублей — но доступна, пожалуй, только покупателю с достатком выше среднего.

Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия.

Квартира занимает 8 и 9 этажи. Уровни соединены красивой деревянной лестницей. При этом, высота потолков — три метра. Кроме привычных комнат, гостиной, кухни и гардеробной есть отдельная библиотека. При желании жилую площадь можно разделить на две отдельные квартиры.

Кроме трех лоджий есть овальный открытый балкон с видом на Обь.

Ремонт в элитной квартире выполнен с использованием экологически чистых материалов — испанского кафеля, французской декоративной штукатурки, массива дуба.

Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия. «Жилфонд».

Территория дома закрыта автоматическим шлагбаумом, во дворе построена детская площадка. По периметру ведется видеонаблюдение, в парадной жителей и гостей встречает консьерж.

На этаже — просторный холл с мраморными полами, есть общий открытый балкон с видом во двор.

За квартирой закреплены два парковочных места.

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