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Недвижимость

В Барнауле за 15 млн рублей продается двухуровневая квартира для состоятельных людей

В объявлении сайта «Жилфонда» говорится, что пятикомнатные хоромы, площадью 193 кв. м. находятся в элитном доме на ул. Анатолия, 20. Кирпичное здание было построено в 2001 году на второй линии от пр. Комсомольский. Стоимость квадратного метра такого жилья выглядит привлекательно — 77,7 тыс. рублей — но доступна, пожалуй, только покупателю с достатком выше среднего.

Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия.
Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия.
"Жилфонд".

Квартира занимает 8 и 9 этажи. Уровни соединены красивой деревянной лестницей. При этом, высота потолков — три метра. Кроме привычных комнат, гостиной, кухни и гардеробной есть отдельная библиотека. При желании жилую площадь можно разделить на две отдельные квартиры.

Кроме трех лоджий есть овальный открытый балкон с видом на Обь.

Ремонт в элитной квартире выполнен с использованием экологически чистых материалов — испанского кафеля, французской декоративной штукатурки, массива дуба.

Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия.
Квартира для состоятельных покупателей на ул. Анатолия.
«Жилфонд».

Территория дома закрыта автоматическим шлагбаумом, во дворе построена детская площадка. По периметру ведется видеонаблюдение, в парадной жителей и гостей встречает консьерж.

На этаже — просторный холл с мраморными полами, есть общий открытый балкон с видом во двор.

За квартирой закреплены два парковочных места.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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