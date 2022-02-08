Звериные шкуры и мебель «под старину». Во сколько в Барнауле обойдется элитный «сруб» со 100-метровым каминным залом

Все объекты выполнены в русском стиле. Коттедж, как и гостевой дом, построены из экологически чистого материала — кедрового бруса. Строения объединены теплым коридором.
Основной дом трехэтажный. В нем разместились большой зал площадью 100 кв. м с камином (высота потолков здесь достигает восьми метров), кухня, четыре спальни и три уборные.
В гостевом — двухэтажном — доме построен большой бассейн с подогревом, русская баня на дровах, а также гараж с секционными воротами, рассчитанный на две машины.
Судя по фотографиям, интерьеры домов выполнены в общем для зданий стиле. Одна из комнат наполнена духом старинных особняков с английским «налетом». Об этом говорит массивная деревянная мебель «пол старину», шкуры, канделябры и т.д.
Над территорией поработал ландшафтный дизайнер. Среди зеленых насаждений построены две беседки. Одна панорамная и теплая. Она оборудована камином и барбекю. Вторая — летняя, открытая, предназначена для отдыха.
«Прекрасная транспортная доступность: 15 минут до центра города, две минуты — до горнолыжного комплекса „Авальман“. На территории поселка расположены продуктовый магазин и собственный детский сад», — говорится в объявлении.
Стоимость недвижимости составляет 55 млн рублей, что в пересчете на общую площадь равняется 73,3 тыс. рублей за жилой квадрат.