Звериные шкуры и мебель «под старину». Во сколько в Барнауле обойдется элитный «сруб» со 100-метровым каминным залом

Объявление о продаже недвижимости размещено на сайте « Авито ». В нем говорится об особняке площадью 750 кв. м, построенном на ул. Тенистая, 1 в поселке закрытого типа «Цветы Алтая». На участке размером 20 соток помимо коттеджа стоят гостевой дом с баней и гаражом для двух автомобилей.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк из кедра в русском стиле.

Все объекты выполнены в русском стиле. Коттедж, как и гостевой дом, построены из экологически чистого материала — кедрового бруса. Строения объединены теплым коридором.

Основной дом трехэтажный. В нем разместились большой зал площадью 100 кв. м с камином (высота потолков здесь достигает восьми метров), кухня, четыре спальни и три уборные.

В гостевом — двухэтажном — доме построен большой бассейн с подогревом, русская баня на дровах, а также гараж с секционными воротами, рассчитанный на две машины.

Судя по фотографиям, интерьеры домов выполнены в общем для зданий стиле. Одна из комнат наполнена духом старинных особняков с английским «налетом». Об этом говорит массивная деревянная мебель «пол старину», шкуры, канделябры и т.д.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк из кедра в русском стиле. «Авито».

Над территорией поработал ландшафтный дизайнер. Среди зеленых насаждений построены две беседки. Одна панорамная и теплая. Она оборудована камином и барбекю. Вторая — летняя, открытая, предназначена для отдыха.

«Прекрасная транспортная доступность: 15 минут до центра города, две минуты — до горнолыжного комплекса „Авальман“. На территории поселка расположены продуктовый магазин и собственный детский сад», — говорится в объявлении.

Стоимость недвижимости составляет 55 млн рублей, что в пересчете на общую площадь равняется 73,3 тыс. рублей за жилой квадрат.