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Недвижимость

В Барнауле за 55 млн рублей продается итальянский особняк с «королевскими» интерьерами и испанским патио во дворе

В ближайшем пригороде краевой столицы — поселке Фирсова Слобода — на продажу выставили двухэтажный кирпичный коттедж в итальянском стиле с элементами сталинского ампира. Его общая площадь 427 кв. м, размер участка под ним — 15,2 сотки.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
"Авито".

Роскошный особняк находится на ул. Фирсова Слобода, 46. Сдержанные силуэт и облицовка фасадов напоминает маленькую и «обрусевшую» версию палаццо. В то же время, строгость линий и «холодность» элементов декора отсылают к сталинскому ампиру.

Все это дополняет просторный, пышущий зеленью и яркими цветниками внутренний двор. Над ним поработал ландшафтный дизайнер. Он создал кусочек Испании перед каменным «намеком» на Италию.

«Во внутреннем дворе дома есть настоящий испанский патио, и это не просто зона отдыха, а целая философия приятного времяпрепровождения на свежем воздухе», — уточняет автор объявления.

Дорожки патио вымощены натуральным сланцем. На территории есть большой бассейн с подогревом, каменный пруд и плодоносящий сад.

Интерьеры в особняке достойны отдельного описания. Дизайн каждой комнаты, в том числе небольшого рабочего кабинета, выполнены с поистине королевским размахом. Пышность форм мебели и интерьерных решений приправлены тяжелыми портьерами. А вот большое количество искусственных цветов, мягкие игрушки, фигурки животных и сувенирные копии статуй немного приземляют раскрашенный яркими красками ампир.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
«Авито».
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
«Авито».
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
«Авито».

В доме есть светлая кухня, гостиная с камином, спальни, большая ванная комната с джакузи.

В подвале дома расположен домашний бар. Там же установлены настольный теннис, огромный телевизор и массажное кресло.

В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк в классическом испанском стиле.
«Авито».

Дизайнер постарался использовать каждый квадратный метр во благо. Так, он уютно обставил еще и мансарду.

«После трудного рабочего дня всем нам требуется полноценный отдых. Поэтому на мансарде обустроена прекрасная комната для релаксации, йоги или медитации, которую вы можете заполнить своими любимыми предметами — книгами, картинами, музыкальным оборудованием, цветами — любыми мелочами, которые радуют вас по жизни», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Кстати, в доме находится большой гараж, рассчитанный на два авто. При этом, место найдется не только для машин.

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