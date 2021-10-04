В Барнауле за 9 млн рублей продается коттедж для ценителей вечеринок с восточном колоритом

Большой дом из газобетонных блоков и красного кирпича находится в ближайшем пригороде краевой столицы — поселке Власиха. Общая площадь трехэтажного коттеджа составляет более 200 кв. м. Размер участка под ним — 8,2 сотки. Цена дома — почти 9,2 млн рублей. На территории, построена беседка с печью и настоящим тандыром для приготовления классических блюд восточной кухни.

В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой, где установлены печь и тандыр.

Фасад коттеджа облицован металлическим сайдингом. Цвет не выделяет строение из общей архитектуры микрорайона Октябрьский. Он умеренного желтого цвета с коричневыми элементами и металлочерепицы.

В доме газовое отопление. Котельная с накопительным бойлером для непрерывной подачи горячей воды находится в подвале жилого строения. Как уточняет продавец, все это положительно отражается на коммунальных счетах.

Внутри дом не отличается уникальным дизайном интерьером. Он отличается современным утилитарным подходом к организации пространства и качеством использованных материалов. В коттедж ведет закрытое крыльцо со стеклянно дверью в пол и просторный холл.

На первом этаже жилого здания также находится большое французское окно и застекленный балкон с выходом в сад. На втором этаже помимо комнат располагаются теплая гардеробная и кабинет с окнами, выходящими в сад.

Часть придомовой территории, как и подъездные пути и дорожки, выложены тротуарной плиткой. На участке есть площадка для бассейна, высажены плодовые деревья и кустарники: малина, смородина, крыжовник и т. д.

В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой , где установлены печь и тандыр. «Циан».

Одно из ключевых мест усадьбы — просторная деревянная беседка с печью и тандыром. Здесь можно собираться семьей или большой компанией, чтобы побаловать себя и гостей блюдами восточной кухни.

Для заядлых огородников неподалеку построена многоярусная грядка для ранней зелени. Предусмотрено и место для хранения урожая — отдельно стоящее овощехранилище из кирпича с освещением, полками для заготовок и удобной лестницей.

Кроме того, на территории дома построена баня, куда проведена холодная вода. Здесь, помимо предбанника и парной, есть еще и душ. В баню подведена отдельная канализация.