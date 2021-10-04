4 октября 1°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле за 9 млн рублей продается коттедж для ценителей вечеринок с восточном колоритом

Большой дом из газобетонных блоков и красного кирпича находится в ближайшем пригороде краевой столицы — поселке Власиха. Общая площадь трехэтажного коттеджа составляет более 200 кв. м. Размер участка под ним — 8,2 сотки. Цена дома — почти 9,2 млн рублей. На территории, построена беседка с печью и настоящим тандыром для приготовления классических блюд восточной кухни.

В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой, где установлены печь и тандыр.
В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой, где установлены печь и тандыр.
"Циан".

Фасад коттеджа облицован металлическим сайдингом. Цвет не выделяет строение из общей архитектуры микрорайона Октябрьский. Он умеренного желтого цвета с коричневыми элементами и металлочерепицы.

В доме газовое отопление. Котельная с накопительным бойлером для непрерывной подачи горячей воды находится в подвале жилого строения. Как уточняет продавец, все это положительно отражается на коммунальных счетах.

Внутри дом не отличается уникальным дизайном интерьером. Он отличается современным утилитарным подходом к организации пространства и качеством использованных материалов. В коттедж ведет закрытое крыльцо со стеклянно дверью в пол и просторный холл.

На первом этаже жилого здания также находится большое французское окно и застекленный балкон с выходом в сад. На втором этаже помимо комнат располагаются теплая гардеробная и кабинет с окнами, выходящими в сад.

Часть придомовой территории, как и подъездные пути и дорожки, выложены тротуарной плиткой. На участке есть площадка для бассейна, высажены плодовые деревья и кустарники: малина, смородина, крыжовник и т. д.

В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой, где установлены печь и тандыр.
В Барнауле продается коттедж за 9 млн рублей с беседкой, где установлены печь и тандыр.
«Циан».

Одно из ключевых мест усадьбы — просторная деревянная беседка с печью и тандыром. Здесь можно собираться семьей или большой компанией, чтобы побаловать себя и гостей блюдами восточной кухни.

Для заядлых огородников неподалеку построена многоярусная грядка для ранней зелени. Предусмотрено и место для хранения урожая — отдельно стоящее овощехранилище из кирпича с освещением, полками для заготовок и удобной лестницей.

Кроме того, на территории дома построена баня, куда проведена холодная вода. Здесь, помимо предбанника и парной, есть еще и душ. В баню подведена отдельная канализация.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость